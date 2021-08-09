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09 августа 2021, 13:26

Минлесхоз усовершенствовал порядок реализации лесо- и пилопродукции физлицам

Фото из архива
Фото из архива

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства детализировало порядок реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам вне биржевых торгов. Соответствующее положение разработано ведомством для поддержки широких слоев населения на фоне мирового роста цен на данные виды продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

В ведомстве отметили, что документ наделяет лесхозы дополнительными возможностями по отпуску лесо- и пиломатериалов населению по ценам организаций-изготовителей, то есть без привязки к биржевым котировкам. Так, чтобы приобрести лесоматериалы по более доступным ценам граждане теперь могут воспользоваться одним из трех способов. Один из них - это получить решение местных органов власти (рай- или горисполкома, администрации района в городах). Документ должен подтверждать выделение из фонда облисполкома соответствующего объема деловой древесины.

Также можно предоставить в лесхоз решение о выделении земельного участка и (или) проектно-сметную документацию на строительство. Отпуск лесоматериалов в таком случае будет осуществляться на основании данных, указанных в документах, пояснили в министерстве.

И третий вариант - можно обратиться в лесхоз с заявлением о намерении приобрести лесоматериалы с указанием объемов необходимой продукции, цели ее приобретения, адреса месторасположения объекта недвижимого имущества, для текущего ремонта которого требуются приобретаемые объемы лесоматериалов. "В данном случае лесхозы будут запрашивать информацию у сельских исполнительных комитетов по месту нахождения объекта недвижимого имущества о том, действительно ли тому или иному объекту недвижимости требуется проведение ремонтных работ. В случае подтверждения, гражданину может быть выделено до 10 куб.м лесоматериалов по ценам организаций-изготовителей", - отметили в пресс-службе.

Также положение дает лесхозам право реализовывать гражданам до 5 куб.м пилопродукции по ценам ниже рыночных. Для этого физическому лицу необходимо также обратиться с заявлением в лесхоз. При этом дополнительных согласований с сельскими советами лесхозам не требуется. Если же гражданину требуется большее количество пиломатериалов, он, как и в случае с лесоматериалами, обязан предоставить в лесхоз либо решение райисполкома о выделении участка, либо проектно-сметную документацию, добавили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, при разработке положения Министерство лесного хозяйства учитывало мнения всех заинтересованных сторон, в том числе обращения граждан по данному вопросу. "Подобный механизм позволит обеспечить граждан лесо- и пиломатериалами по более доступным ценам, при этом пресечь попытки приобретения предпринимателями древесины под видом физических лиц по ценам ниже рыночных для дальнейшей перепродажи", - считают в ведомстве.

В Минлесхозе подчеркнули, что лесхозы также будут вести учет реализуемых лесоматериалов физическим лицам вне биржевых торгов, в том числе и по адресу месторасположения объекта недвижимого имущества. Это позволит исключить коррупционную составляющую и попытки приобрести несколько раз продукцию по нерыночным ценам жителям одного домовладения, считают в пресс-службе. В случаях, если в одном жилом строении проживают сразу несколько семей, лесо- и пиломатериалы на проведение ремонтных работ (замена крыши, крыльца и т.д) будут реализовываться юридическому лицу, обслуживающему данный жилой дом.

"Этот порядок реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам вне биржевых торгов действует исключительно в государственных лесхозах и не распространяется на предприятия частной формы собственности, которые самостоятельно принимают решение о стоимости продукции", - добавили в министерстве.-0-

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