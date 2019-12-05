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05 декабря 2019, 13:50

Минлесхоз в первой половине 2020 года планирует ввести шесть пеллетных заводов

Пеллеты. Фото из архива
Пеллеты. Фото из архива

5 декабря, Пружанский район /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства в первой половине 2020 года планирует ввести в регионах шесть заводов по производству пеллет. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Владимир Шут, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поручению Президента для повышения эффективности использования лесосырьевых ресурсов Министерство лесного хозяйства ведет строительство шести заводов по выпуску древесного топлива. Эти производства заработают в первой половине 2020 года на территории Пружанского, Новогрудского, Кличевского, Борисовского опытного, Мозырского опытного и Житковичского лесхозов. Общая годовая мощность заводов составит около 156 тыс. т пеллет в год", - сказал Владимир Шут.

В строительство шести предприятий инвестируют около Br75 млн - собственных средств лесхозов, кредитных ресурсов. Будет создано до 80 рабочих мест. Планируется, что с выходом на проектную мощность производства будут перерабатывать до 350 тыс. куб.м низкокачественной древесины и 120-130 тыс. т опилок и отходов лесопиления.

Замначальника управления пояснил, что строительство этих пеллетных заводов для Минлесхоза является пилотным проектом. За последние десять лет внутри страны объемы лесозаготовок удвоились: качественная древесина реализуется полностью, низкосортная востребована не в полной мере и пока не находит своего применения в Беларуси. "Мы видим нишу в создании производств по переработке такой древесины, выпуску топливных гранул, - отметил Владимир Шут. - Прогнозируем, что 99% выпускаемой на этих пеллетных заводах продукции будет отправляться на экспорт. Лесохозяйственные учреждения получат до $17-18 млн ежегодно. Это направление перспективное, продукция востребована в странах ближнего и дальнего зарубежья". В частности, спрос на пеллеты проявляют в Литве, Латвии, есть предложения со стороны шведских компаний. Прорабатываются вопросы поставок в Германию, Австрию, Италию.-0-

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