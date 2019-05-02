Минприроды Беларуси в I квартале передало в разработку 9 месторождений

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси в первом квартале 2019 года передало в промышленную разработку 9 месторождений полезных ископаемых. Об этом шла речь во время заседания коллегии Минприроды под председательством главы природоохранного ведомства Андрея Худыка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

В первом квартале была продолжена работа по изучению недр и развитию минерально-сырьевой базы страны. Обеспечена подготовка и передача в разработку 9 разведанных месторождений полезных ископаемых (225% к январю-марту 2018 года), в том числе пять месторождений песков (грунтов, используемых для отсыпки земляного полотна), одно - сапропелей, три - песчано-гравийно-валунного материала и песка.

Особое внимание уделялось вопросам эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и внедрению возобновляемых источников энергии, чтобы снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. Продолжена работа по совершенствованию действующей системы обращения с отходами, а также по выполнению обязательств, принятых Беларусью по реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.

Проводился постоянный контроль за соблюдением природоохранного законодательства. За первый квартал органы Минприроды провели 55 выборочных проверок субъектов хозяйствования. Основной упор в части контрольной деятельности сделан на вопросы наведения порядка на земле: органы Минприроды в январе-марте выявили 11 672 нарушения (недостатка) требований природоохранного законодательства и выдали более 13 тыс. предписаний, рекомендаций по их устранению.

В этом году продолжается объявленная Минприроды в 2018 году экологическая кампания "Обустроим малую родину". Она включает различные акции и мероприятия по озеленению, наведению порядка на земле, а также благоустройство районов, парков с привлечением органов госуправления, учреждений образования, общественных организаций, предприятий.-0-