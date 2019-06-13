Минприроды планирует провести модернизацию геологоразведочной отрасли за 4-5 лет

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды планирует провести модернизацию геологоразведочной отрасли за 4-5 лет, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления природных ресурсов Минприроды Василий Колб.

Специалисты НПЦ по геологии проводят полный комплекс геологоразведочных работ по всей Беларуси. "Полноценная модернизация этого предприятия не проводилась уже давно, поэтому необходимость назрела. Многие буровые установки и лабораторное оборудование требуют замены, переоснащения. Время движется вперед, потому нужно обеспечивать новые условия проведения работ, повышать их качество, сокращать трудовые и временные затраты. Планируем провести модернизацию за четыре-пять лет", - сказал Василий Колб.

Он отметил, что в НПЦ по геологии есть и до сих пор используются буровые установки 1970-1980 годов. Самое новое нефтеразведочное оборудование датируется 2013-2014 годами. Оборудование для твердых полезных ископаемых - в среднем 2008-2009 годов, и за этот период уже произошел значительный износ техники. Два-три станка требуют замены в ближайшие полгода. "И еще одна проблема в том, что нет резерва: если определенный тип оборудования выходит из строя и отправляется на ремонт, заменить его на данном объекте, к сожалению, нечем", - добавил начальник главного управления.

Помимо геологоразведочного оборудования необходимо обновлять и лабораторную, аналитическую базу. Модернизации требуют и кернохранилища. "Это ценнейшее достояние нашей страны, там сосредоточен геологический материал, который в процессе бурения извлекается на поверхность. Самое крупное кернохранилище расположено в Слуцке. Условия в нем не позволяют сотрудникам полноценно работать. Этот пробел надо восполнять", - подчеркнул Василий Колб.

По предварительным расчетам, на модернизацию необходимо более Br50 млн, то есть порядка Br10 млн в год. "Но эти затраты дадут результат, так как геология обеспечивает страну собственным сырьем, эта отрасль очень важна для экономики. Планируем обращаться в правительство, рассчитываем на поддержку. Прорабатываем вопрос не только закупки оборудования, но и лизинга, изучаем рынок. Нужно учитывать и то, что для работы с новым оборудованием нужно будет проводить переобучение персонала", - отметил начальник главного управления.

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