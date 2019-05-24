Минприроды предлагает обсудить правила добычи мореного дуба

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа "О добыче топляковой древесины" вынесен на общественное обсуждение, которое пройдет на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект указа разработан Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в целях совершенствования государственного регулирования в области добычи топляковой древесины (в том числе мореного дуба), устранения пробелов в законодательстве, создания условий для снятия противоречий при добыче этого вида сырья.

Проектом документа устанавливаются требования к выполнению работ по добыче топляковой древесины, содержанию документации, ее согласованию субъектами хозяйствования. Указано, что добыча этого природного ресурса должна вестись в соответствии с проектной документацией, прошедшей в установленном порядке государственную экологическую экспертизу. В случае извлечения топляковой древесины без проведения земляных и (или) дноуглубительных работ проектом указа предусматривается эта деятельность в соответствии с технологической картой.

Согласно проекту документа, добычу этого природного ресурса нужно будет согласовывать с территориальными органами Минприроды. Предусматривается введение дополнительного запрета на извлечение топляковой древесины и ее перемещение волоком в пределах дна водного объекта или прибрежной полосы. Запрещается также вывоз этого природного ресурса в заготовленном виде на экспорт.

Кроме того, на общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров "О мерах по реализации указа Президента Республики Беларусь", которым предусмотрено утверждение формы первичного учетного документа - журнала учета добытой топляковой древесины. В журнале будут представлены все необходимые сведения о субъекте хозяйствования, в том числе об объемах добычи, что позволит в дальнейшем контролировать сумму начисленного налога. Предусмотрено и введение административной процедуры по согласованию работ по добыче топляковой древесины, в том числе мореного дуба.

Свои замечания и предложения про проектам документов можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения (Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды) до 3 июня на электронный адрес: oppqeo@qmail.com.

Топляковая древесина, в том числе мореный дуб, находится на дне водоема или под слоем иловых осадков. Это ценный природный ресурс. Как ранее отмечал заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель, это достаточно дорогой материал, специфический в обработке. "У нас есть его запасы, и у некоторых субъектов хозяйствования есть интерес к вовлечению его в оборот", - сказал он.-0-