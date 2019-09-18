Минприроды предлагает обсудить проект указа о добыче топляковой древесины

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и окружающей среды предлагает обсудить проект указа о добыче топляковой древесины. Текст документа размещен на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект устанавливает требования к выполнению работ, содержанию документации, ее согласованию субъектами хозяйствования. Также утверждается форма журнала учета добытой топляковой древесины, который будет служить первичным документом для дальнейшего начисления налога. Единый перечень административных процедур дополняется процедурой, связанной с согласованием работ.

"Таким образом предполагается устранить пробелы в законодательном регулировании отношений, связанных с добычей топляковой древесины. С такой просьбой в Минприроды и его территориальные органы на постоянной основе поступают обращения от ОДО "Транс-Центр", - говорится в обосновании документа.

Замечания и предложения по указу можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения с 18 по 30 сентября 2019 года включительно на электронный адрес oppgrr@qmail.com.-0-