Минприроды предлагает обсудить проект указа о добыче топляковой древесины

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и окружающей среды предлагает обсудить проект указа "О добыче (изъятии) топляковой древесины". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проектом указа предлагается установить требования к выполнению работ по добыче топляковой древесины, содержанию документации, ее согласованию субъектами хозяйствования. "В настоящее время белорусским законодательством установлена ставка налога за добычу мореного дуба. Вместе с тем порядок осуществления данного вида деятельности не определен", - отметили в Минприроды.

Согласно проекту документа, добыча топляковой древесины должна проводиться в соответствии с документацией, прошедшей в установленном порядке государственную экологическую экспертизу, и по согласованию с землепользователями. Предлагается также ввести административную процедуру по согласованию добычи местными исполнительными и распорядительными органами.

Кроме того, проект указа устанавливает порядок обращения с топляковой древесиной, добытой из поверхностных водных объектов во время работ в целях обеспечения безопасных условий судоходства, строительства, капитального ремонта мостов, дамб, причалов, шлюзов, новых водных объектов. Согласно проекту документа, республиканские унитарные предприятия внутренних водных путей и иные юридические лица, которые выполняют такие работы, будут обязаны вести ежедневный учет объемов добычи в журнале и в месячный срок выставлять мореный дуб на торги Белорусской универсальной товарной биржи. Непроданная на торгах древесина может быть реализована по гражданско-правовым договорам.

На общественное обсуждение вынесен и проект постановления о совершенствовании госрегулирования в области добычи топляковой древесины. Предполагается, что документ поможет устранить пробелы в законодательном регулировании данной сферы. Проект постановления предусматривает утверждение форм журналов ежедневного учета добытой топляковой древесины. Эти журналы будут служить первичными документами для дальнейшего начисления субъектам хозяйствования налога за добычу мореного дуба. Предусматривается также внесение дополнения в единый перечень административных процедур.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить в Минприроды до 24 августа включительно на электронный адрес oppgrr@qmail.com.

Общие прогнозные ресурсы мореного дуба в пределах Беларуси на 1994 год составляли 551 тыс. куб.м. Из них легкодоступные, залегающие на дне рек и пойменных озер, - 26,5 тыс. куб.м. Как отметили в Минприроды, требуются дополнительные работы для подтверждения этих объемов с учетом давности показателей, недостаточной изученности максимальной возможности глубины залегания стволов мореного дуба и в целом отсутствия установленного регламента проведения поисково-оценочных работ по нему.-0-