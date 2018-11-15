Минприроды работает над переоснащением и цифровизацией геологоразведки в Беларуси

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды работает над переоснащением и цифровизацией геологоразведки в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время III Евразийского горно-геологического форума "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и процветания в Евразии", передает корреспондент БЕЛТА.

"Минерально-сырьевая база страны - это основа экономики. В Беларуси этот вопрос контролируется на самом высоком уровне. Мы сохранили достижения советской школы, можем делиться своим опытом, но при этом также находимся в поиске новых доступных технологий, которые позволят с меньшими затратами получить более высокий результат в плане обеспечения нашей экономики собственными сырьевыми ресурсами. Нам нужно укрепить кадровый потенциал, технически переоснастить геолого-разведочную службу. У нас есть планы приступить к серьезной модернизации этой отрасли. Если нас поддержат, это произойдет в ближайшее время", - сказал Андрей Худык.

Минприроды занимается цифровизацией горной отрасли, в том числе для развития минерально-сырьевой базы, охраны недр. "Убежден, что это обеспечит минимизацию затрат и ускорение процессов", - подчеркнул министр.

На открытии форума Андрей Худык отметил, что сегодня перед горно-геологической отраслью в странах Евразии стоит множество задач: расширение и воспроизводство минерально-сырьевой базы, создание новых производств на базе разведанных месторождений полезных ископаемых, модернизация действующих предприятий, развитие инноваций. "Наличие и рациональное использование минеральных ресурсов является необходимым условием для успешного развития экономики любого государства. Сегодня в условиях непростой ситуации в мировой горно-геологической отрасли нам необходимо привлекать большие усилия для повышения инвестиционной привлекательности недр и обеспечения притока инвестиций в сферу недропользования. Форум позволит нам поделиться опытом и перенять знания, будет способствовать развитию сотрудничества наших стран в данной сфере", - добавил он.

Первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский приветствовал участников форума от имени главы Исполкома СНГ Сергея Лебедева и пожелал плодотворной работы. "Ресурсный потенциал государств - участников СНГ при его эффективном использовании является одной из важнейших предпосылок их устойчивого экономического развития. Особый интерес представляет совместное рациональное использование ресурсов. Весомый вклад в развитие интеграционных отношений в этой области вносит Межправительственный совет по разведке, использованию и охране недр СНГ", - отметил он. XXII сессия Межправсовета состоялась 14 ноября.

III Евразийский горно-геологический форум "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и процветания в Евразии" проходит в Минске 14-16 ноября. Участниками мероприятия стали около 300 человек из 17 стран СНГ, Европы, Азии, в числе которых Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, Германия, Польша. На форуме представители разных стран обсудят перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации горной отрасли, а также взаимодействия интеграционных объединений (ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и ООН) в сфере геологии и недропользования, оценят развитие кредитно-финансовой инфраструктуры сырьевых рынков Евразии.-0-