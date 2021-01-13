Минприроды рассказало о новациях в кодексе о недрах

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказало о новациях закона от 6 января 2021 года № 84-З "Об изменении Кодекса Республики Беларусь о недрах", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Закон усовершенствован с учетом практики его применения для исключения коллизий и пробелов, совершенствования и упрощения правового регулирования. Он закрепляет первоочередное право недропользователей, которые проводили геологическое изучение недр за счет собственных средств, на предоставление горного отвода. Также не допускается передача права пользования недрами в пределах ранее предоставленного другому геологического или горного отвода. Это позволит гарантировать соблюдение прав недропользователей", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, увеличивается срок подачи документов, необходимых для продления срока пользования недрами, когда решение о предоставлении горного отвода принимается Президентом.

Также устанавливается порядок продления срока пользования недрами для их геологического изучения. Как отметили в Минприроды, это позволит не приостанавливать хозяйственную деятельность.

Законом закрепляется право на продление срока пользования недрами для добычи полезных ископаемых, использования геотермальных ресурсов недр в случае неполного извлечения запасов в границах предоставленного горного отвода. Данная норма позволит недропользователю, соблюдающему требования законодательства об охране и использовании недр, использовать ресурсы в полном объеме.

Вводится запрет (если иное не установлено Президентом) на пользование недрами в населенных пунктах, связанное с добычей рудных, нерудных, горючих полезных ископаемых, а также на использование иных ресурсов недр при условии, что такое ограничение установлено законодательными актами. "Такой подход направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, их имущества и имущества, находящегося в собственности государства", - обратили внимание в Минприроды.

Также расширен перечень видов работ по геологическому изучению недр, подлежащих государственной регистрации. В их число вошли поисковые и разведочные работы на месторождениях подземных вод при бурении скважин глубиной, превышающей уровень залегания первого от земной поверхности напорного водоносного горизонта, проводимые для создания одиночных водозаборов. Данная норма позволит Минприроды в полной мере вести учет скважин, предназначенных для добычи подземных вод.

Кроме того, усовершенствованы вопросы проведения государственной экспертизы геологической информации. На законодательном уровне закреплено право привлекать для проведения экспертизы на договорной основе экспертов, имеющих определенные навыки и стаж работы (не менее 5 лет) в сфере недропользования.

Закон предоставляет недропользователю право при отсутствии спроса на добываемое сырье или по иным экономическим причинам временно приостанавливать эксплуатацию горных предприятий и выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, без их консервации. Такое возможно на срок до шести месяцев при условии соблюдения мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на все время приостановки. Это позволит субъектам хозяйствования сокращать финансовые затраты.

Закон вступит в силу 14 октября 2021 года.-0-