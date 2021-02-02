Минприроды за пять лет передало в разработку более 150 месторождений

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси за пять лет передало в разработку 154 месторождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"В Беларуси проводится работа по повышению уровня геологической изученности территории страны, региональному геологическому картированию, выявлению новых площадей и видов полезных ископаемых. Обеспечены приросты запасов для работы действующих производств и на перспективу. За последние пять лет в разработку передано 154 месторождения различных видов полезных ископаемых, открыто 165 новых месторождений и их частей", - рассказали в пресс-службе.

Базальты и туфы - новый для Беларуси вид полезных ископаемых. НПЦ по геологии выявило их в Пинском районе. Утвержденные балансовые запасы базальтов составляют 83,2 млн т, сапонитсодержащих туфов - 80,9 млн т. Базальтовые породы белорусского месторождения пригодны для создания производств непрерывных и супертонких волокон, армирующих и композитных материалов и изделий, для производства теплозвукоизоляционных и пожаростойких материалов. "Одним из основных потребителей базальтового сырья в стране является ОАО "Гомельстройматериалы", а также несколько частных предприятий. Сейчас сырье импортируется из Украины и России. Объем потребления в 2018-2020 годах составил более 206 тыс. т на сумму свыше $4 млн", - отметили в Минприроды.

В Лельчицком районе с 2018 года возобновилась добыча облицовочного камня на месторождении Карьер Надежды. За последние два года добыто порядка 30 тыс. куб.м. Продукция, полученная при переработке данного сырья, использовалась при реконструкции монумента Дружбы на границе Беларуси, России и Украины, при реставрации монумента Победы в Минске, для благоустройства метрополитена и объектов в Петрикове и Могилеве.-0-