Минпром Беларуси и "Росагролизинг" подписали договор о реализации белорусской техники в России

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство промышленности Беларуси и "Росагролизинг" заключили договор о предоставлении белорусской техники для сельскохозяйственных организаций России на условиях финансовой аренды (лизинга), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Подписи под документом поставили в Минске министр промышленности Беларуси Павел Утюпин и генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов. Предусматривается компенсация части платежей при покупке в Российской Федерации в лизинг техники 80 белорусских производителей. Механизмом льготного лизинга сроком до 5 лет с частичным субсидированием платежей аграрии смогут воспользоваться уже в августе.

Павел Утюпин отметил важность заключения данного договора как для белорусской, так и для российской стороны. "Уверен, что достигнутые договоренности положительно повлияют на увеличение товарооборота между нашими странами", - резюмировал министр промышленности.

В свою очередь Павел Косов проинформировал, что сельское хозяйство России испытывает острую нехватку тракторов малой мощности. Потребность в такой технике составляет около 4 тыс. единиц. "Подписанное соглашение ускорит процесс обновления парка техники и поможет ликвидировать дефицит в этом сегменте", - подчеркнул он.

Принять участие в программе и приобрести технику на условиях льготного лизинга смогут предприятия, осуществляющие свою деятельность в сферах производства, заготовки, транспортировки, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции, производства и реализации пищевых продуктов, обеспечения сельского хозяйства средствами производства (минеральные удобрения, химия), рыболовства, рыбоводства и рыбоперерабатывающей промышленности, оказания сельскохозяйственных услуг.-0-