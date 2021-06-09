Минпром Беларуси рассматривает азиатский регион как один из ключевых для поставок продукции

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министерство промышленности Беларуси рассматривает азиатский регион как один из ключевых для наращивания поставок белорусской продукции. Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик на проходившем в посольстве Беларуси в Москве Белорусско-азиатском форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Азиатский регион имеет одно из ключевых значений для развития торгово-экономических отношений предприятий Минпрома, - сказал Дмитрий Харитончик. - Мы видим огромный потенциал в азиатском регионе, поскольку входящие в него страны показывают очень хороший рост экономики. И мы видим, что продукция наших предприятий может быть очень востребована на этом рынке".

Вместе с тем замминистра отметил недостаточно высокий уровень торговли продукцией белорусской промышленности со странами Азии. "К примеру, в прошлом году экспорт составил более $280 млн, в этом году темпы пока немного ниже: мы понимаем, что есть определенные обстоятельства, связанные с ковидом, - констатировал он. - Но мы видим, что задел, который есть по договорам между нашими предприятиями и азиатскими потребителями, позволит нивелировать это имеющееся пока отставание и выйти как минимум на уровень прошлого года".

"Еще раз подчеркну: потенциал азиатского региона очень высок. Наши основные экспортеры - это в первую очередь Белорусский автомобильный завод, Белорусский металлургическая компания, хорошие возможности для расширения поставок имеют МАЗ, МТЗ, "АМКОДОР" и другие предприятия", - добавил Дмитрий Харитончик.

Белорусско-азиатский форум проводился для презентации экспортного потенциала Беларуси, установления профессиональных контактов, открытого обмена мнениями о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси со странами Азии и его перспективах. В мероприятии участвовали представители посольств государств Азии в России и в Беларуси по совместительству. Речь о странах, которые не имеют своих дипломатических представительств в Минске и где нет белорусских загранучреждений. Это послы, руководители дипмиссий и другие дипломаты Индонезии, Йемена, Камбоджи, Малайзии, Шри-Ланки, Мьянмы, Непала, Сингапура, Таиланда, Афганистана, Лаоса, Филиппин.

Представителям азиатского региона рассказали о возможностях сотрудничества с промышленными предприятиями Беларуси, экспортном финансировании совместных проектов и потенциале нашей страны в области сельского хозяйства, роли Белорусской торгово-промышленной палаты в развитии взаимодействия с партнерами на азиатском рынке.-0-