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11 августа 2021, 14:46

Минпром и концерны разработают отраслевые программы для оценки качества продукции

Фото из архива
Фото из архива

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство промышленности и концерны разработают отраслевые программы для оценки качества продукции. Подходы к определению целевых индикаторов и показателей качества в отраслевых программах обсудили на совещании в Госстандарте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Мероприятие прошло под руководством первого заместителя председателя Государственного комитета по стандартизации Дмитрия Барташевича. В совещании в очном и дистанционном формате приняли участие представители Министерства промышленности, концернов "Белнефтехим", "Беллегпром", "Беллесбумпром", ведущих холдингов и предприятий, а также Госстандарта и БелГИСС.

Конструктивный профессиональный диалог был направлен на выполнение программы "Качество 2021-2025" и соответствующего поручения заместителя премьер-министра Юрия Назарова, данного им в ходе коллегии Госстандарта 28 июля.

В пресс-службе напомнили, что один из разделов этого документа посвящен повышению качества в отраслях и предполагает разработку отраслевых программ качества. В них должны быть установлены и оцениваться целевые индикаторы и показатели качества продукции. С этой целью Минпрому, "Белнефтехиму", "Беллегпрому", и "Беллесбумпрому" в течение августа необходимо доработать проекты отраслевых программ и согласовать их с Госстандартом. Сложность установления индикаторов и показателей обусловлена многообразием ассортимента выпускаемой в отраслях продукции и быстрой сменяемостью ее видов и характеристик.

В ходе совещания участники обменялись информацией о номенклатуре применяемых показателей, характеризующих результаты деятельности в области качества, подходах к их определению и оценке для принятия корректирующих мероприятий и улучшений, высказали свои предложения.

Особый интерес вызвал практический опыт в этом направлении, который представили заместитель гендиректора МТЗ по качеству Сергей Авраменко, замдиректора по качеству продукции и техническому сервису ММЗ Валерий Терешко, заместитель гендиректора по технологии и качеству БМЗ Сергей Терлецкий и представители холдинга "Автокомпоненты".

По мнению Дмитрия Барташевича, именно через работу своих предприятий отрасли могут определить наиболее актуальные показатели, оценить достигнутый уровень и на этой основе установить базовые значения для включения в свои программы, т.е. оцифровать. Далее следует выработать единую методологию оценки, чтобы корректно на уровне отрасли отслеживать динамику показателей в течение пятилетки. При этом важно, чтобы показатели отражали специфику оценки качества продукции. Как наиболее приемлемые, например, могут быть рассмотрены уровень дефектности продукции и уровень удовлетворенности потребителей. Эти показатели могут быть дополнены в той или иной отрасли, а также непосредственно на предприятиях, исходя из специфики выпускаемой продукции, требований рынков и конкуренции.

Сверку проведенной работы и выработанных подходов участники договорились провести в конце августа еще на одном совещании, чтобы поручение заместителя премьер-министра было выполнено качественно и в срок.

В рамках содействия отраслям и организациям Госстандарт и БелГИСС разработали методические рекомендации по разработке программ качества для отраслей экономики и организаций, с которыми можно ознакомиться на сайте комитета в разделе "Качество и деловое совершенство".-0-

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Госстандарт Министерство промышленности совещание
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