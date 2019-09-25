Минпром о реформировании отрасли: процесс не останавливается

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская промышленность находится в процессе реформирования, принимаются меры по повышению эффективности деятельности предприятий. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас никогда не останавливался процесс реформирования, - отметил Геннадий Свидерский. - Мы действуем с точки зрения целесообразности".

В качестве примера он привел витебский завод радиодеталей "Монолит", который ранее имел 100%-ную долю государства в уставном фонде, а теперь контрольный пакет принадлежит другому участнику. Также совместно со Всемирным банком обсуждался вопрос проведения реструктуризации на заводе "Лифтмаш".

"Мы всегда за. Но для этого должен быть бизнес-план. Нужно понимать, чего мы добьемся. Пока я не вижу активной работы, но ее никто не останавливал. Если у наших коллег будет намерение продолжать, мы готовы поддержать", - сказал Геннадий Свидерский.

Как орган государственного управления министерство, получая предложения по созданию совместных предприятий или реализации инвестиционных проектов, в течение 30 дней оперативно рассматривает документы и принимает решение.

Еще одна возможность выхода на прибыльную работу - прохождение процедур санации и банкротства. "Это шанс реализовать антикризисную программу. Такой инструмент применяется для финансового оздоровления. Сегодня в стадии санации находится могилевский завод "Строммашина". Другой пример - завод отопительного оборудования в Минске. Если появились алюминиевые, стальные радиаторы, и они более востребованы, значит, надо реагировать на требования рынка. Иначе, продолжив выпускать чугунные батареи, ситуация будет усугубляться", - отметил Геннадий Свидерский.-0-