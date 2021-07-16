Минпром ориентировал БМЗ на рост выручки до $2 млрд

16 июля, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Министр промышленности Петр Пархомчик ориентировал БМЗ на рост выручки до $2 млрд в ближайшей перспективе. На этот уровень он нацелил коллектив предприятия на торжестве в честь профессионального праздника металлургов, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Пархомчик отметил, что первое полугодие 2021 года БМЗ завершил со стабильным приростом выручки. Министр промышленности поблагодарил руководство и коллектив предприятия за устойчивую работу, а также ориентировал на рост выручки до $2 млрд в ближайшей перспективе. "Важно вернуть и превысить позиции 2011-2012 годов. Желаю, чтобы предприятие процветало, чтобы дети и внуки старшего поколения металлургов приходили на завод, чтобы молодая смена и далее развивала БМЗ", - подчеркнул он.

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко передал металлургам приветственный адрес от председателя облисполкома Геннадия Соловья. "Металлургическая отрасль юго-восточного региона - крупнейшее звено в экономике не только области, но и всей республики. БМЗ входит в тройку крупнейших предприятий региона и по праву считается одним из самых высокотехнологичных и перспективных производств. Ежегодно выплавка не менее 3 млн т стали позволяет предприятию формировать более 15% объема промышленного производства области и почти треть экспорта товаров. Несмотря на все трудности на внешних рынках, БМЗ наращивает объемы, проводит постоянное техническое перевооружение, повышает качество и конкурентоспособность продукции, расширяет географию поставок", - отметил он. Коллективу пожелали удачи во всех начинаниях, дальнейшей устойчивой работы.

30 лучших из лучших представителей различных металлургических специальностей по итогам работы в 2020 году занесли на заводскую Доску почета. В этом году появились новшества в традиционной церемонии награждения. Привычный формат дополнили красной дорожкой и другими торжественными атрибутами. В числе награжденных - волочильщик проволоки Александр Пограновский, который более 20 лет работает на БМЗ. "Приятно, что оценили мой труд. Я родился и вырос в Жлобине, здесь стал на ноги, создал семью. Работать на заводе престижно. Наша сила - в коллективе. Все достойные специалисты и надежные люди. Каждый в бригаде придет на помощь, если потребуется", - сказал он.

Также в этот вечер чествовали трудовую династию металлургов Филоновичей. На семерых у них 122 года стажа работы на Белорусском металлургическом заводе. Глава династии - Михаил Прохорович сейчас на заслуженном отдыхе, но в курсе всех заводских новостей. Родные люди трудятся в разных подразделениях, поэтому при встрече есть о чем поговорить, что вспомнить.

Уроженец Жлобина вместе с супругой Клавдией Ивановной воспитали четверых детей. Старший сын с семьей живет в Украине. Единственная дочь Светлана уже 10 лет трудится на БМЗ, с 1995 года здесь работает и ее супруг. Их сын Виталий - металлург в третьем поколении.

В 1998 году связал жизнь с металлургией и сын Михаила Прохоровича - Александр. И младший сын Валентин, продолжая традиции семьи, уже 20 лет работает на заводе. Здесь трудится и его супруга Галина.

Всего на предприятии - более 11,7 тыс. человек, создано около 100 династий.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-