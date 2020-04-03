Минпром: предприятия работают в штатном режиме, есть единичные срывы поставок от контрагентов

3 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Предприятия работают в штатном режиме, есть единичные срывы поставок от контрагентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства промышленности.

"Минпром ведет ежедневный мониторинг ситуации на подведомственных предприятиях. Режим работы в организациях в настоящее время не изменен, - сказали в пресс-службе. - Существуют единичные факты нарушения договорных обязательств на поставку продукции либо закупку сырья, материалов и покупных изделий со стороны контрагентов. Это связано с приостановками производств в отдельных государствах и переносами отгрузок готовой продукции. Но эти частные случаи не влияют на график работы заводов".

Как отметили в министерстве, при возникновении срывов поставок иностранных комплектующих предусматриваются корректировки графиков работы предприятий, переносы трудовых дней на другие даты. В случае затруднений при поставках готовой отечественной продукции за границу прорабатываются альтернативные меры решения этих вопросов.

На предприятиях проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия. Об этом ежедневно докладывается в Минпром.-0-