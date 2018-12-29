Минпром разработал первый электронный каталог металлообрабатывающего инструмента

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство промышленности разработало первый электронный каталог металлообрабатывающего инструмента, производимого предприятиями Беларуси, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Программой действий Минпрома на 2018 год предусмотрена реализация мероприятий по освоению производства новых товаров и наращиванию выпуска импортозамещающей продукции в подведомственных организациях. Выбор производства этой продукции сформирован с учетом специфики структуры организаций, а также экономической целесообразности их внедрения.

"В результате реализации импортозамещающих мероприятий программы за январь-сентябрь 2018 года объем производства импортозамещающей продукции в целом составил $2 320,5 млн (темп роста к аналогичному периоду прошлого года 117,7%)", - отметили в министерстве. Предприятия, в частности, активно выпускают импортозамещающий металлообрабатывающий инструмент. Он представлен в специализированном каталоге, размещенном на сайте ведомства. В нем содержится информация о наименовании инструмента, нормативно-технической документации, по которой он изготавливается, эскизы инструмента с основными параметрами, предприятие-изготовитель и другая информация.-0-