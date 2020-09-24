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24 сентября 2020, 13:08

Минпром с начала года увеличил экспорт бытовой и сельхозтехники

Фото из архива
Фото из архива

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с начала 2020 года увеличила экспорт бытовой и сельхозтехники, но в целом поставки продукции предприятий Министерства промышленности за рубеж снизились, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить о бытовой технике, сегодня наши предприятия наращивают экспорт в среднем на 5-10% к уровню 2019 года. Положительный эффект дало то, что мы не остановили производственные процессы (на фоне пандемии. - Прим. БЕЛТА), обеспечили выпуск продукции, нарастили свои экспортные возможности", - отметил Сергей Гунько.

Экспорт сельхозтехники тоже прирастает не менее чем на 7% к уровню 2019 года. "Есть хорошие точки роста, потому что Россия не остановила финансирование программ, регионы выделили финансовые ресурсы под 2020 год", - пояснил первый замминистра.

Поставки тракторной техники до конца июля немного недотягивали до уровня 2019 года. В августе-сентябре, как правило, продажи растут, однако в этом году традиционного спроса не было, и поставки снизились на 7-8%.

В продажах легкового транспорта были периоды и роста, и спада. В начале весны был рост продаж в РФ, потом с мая наметилось перенасыщение рынка, также влияние оказали ограничительные меры на фоне COVID-19. Однако с августа в России начали отмечать дефицит автомобилей, к тому же "БЕЛДЖИ" вывел на рынок новую модель Geely Coolray. "На нее огромный спрос на территории Российской Федерации, она является бестселлером в продажах в РФ", - добавил Сергей Гунько.

"Что касается общего экспортного потенциала, с учетом рынков третьих стран мы в этом году пока имеем объем экспорта 92-93% (к уровню 2019 года. - Прим. БЕЛТА) в долларовом эквиваленте", - резюмировал он.

В экспортном портфеле сегодня 120 стран, прилагаются усилия для большего присутствия в африканском регионе.

Минпром в этой пятилетке сопровождал более 30 инвестпроектов, в том числе запущено новое производство на БМЗ, завод "БЕЛДЖИ". "За пять лет мы выпустили порядка 500 новых моделей телевизионной техники, порядка 220 моделей СВЧ-печей, более 50 моделей холодильной техники", - привел цифры Сергей Гунько.

Сейчас министерство курирует 26 инвестпроектов. По оценке первого замминистра, сроки по ним в основном выдерживаются.-0-

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