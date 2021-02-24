Минпром в 2020 году снизил запасы готовой продукции более чем на Br65 млн

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 февраля 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:21 Чешские авиалинии планируют уволить всех сотрудников В мире
13:18 Белорусский рубль на торгах 24 февраля ослаб к трем основным валютам Экономика
13:17 Работа в условиях пандемии позволила оценить мобильность системы здравоохранения - Пиневич Общество
13:17 В Чехии на фоне эпидемии COVID-19 переполнены больницы В мире
13:14 Проект "100 идей для Беларуси" способствует развитию молодежного потенциала и государства - мнение Общество
13:14 "Красивый забег" организуют для женщин 8 марта в Жодино Регионы
13:06 Минпром планирует нарастить в 2021 году экспорт более чем на 10% Экономика
13:05 Минпром в 2020 году снизил запасы готовой продукции более чем на Br65 млн Экономика
13:03 Восьмиэтажный терапевтический корпус возведут в Лидской ЦРБ Регионы
13:01 Доля индивидуального жилищного строительства будет составлять не менее 40% от общего объема Общество
13:00 "Оршастройматериалы" за 2020 год увеличили объем производства на Br1,2 млн Экономика
12:58 Правило "золотого часа" при оказании медпомощи должно соблюдаться по всей стране - Петришенко Общество
12:49 Профориентационный проект "#Экономика. Личность. Будущее" стартовал в Лидском районе Регионы
12:47 Минздрав предлагает обсудить порядок прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена Общество
12:45 Песков: встреча президентов Беларуси и России в Сочи была конструктивной и откровенной Политика
12:42 В Брестской области милиционеры спасли девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста Происшествия
12:42 Воронюк: финал "100 идей для Беларуси" - настоящий праздник мысли и единства Общество
12:28 Петришенко: если у молодого человека есть талант и желание - он обязательно реализует свои проекты Общество
12:27 В Лиде в 2021 году планируют удвоить объемы жилищного строительства Регионы
12:27 Двоих граждан Грузии задержали вблизи белорусско-литовской границы Происшествия
12:26 Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Иране В мире
12:20 В Минске выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадал 9-летний мальчик Происшествия
12:17 Предприятия Минпрома в 2020 году экспортировали в страны дальнего зарубежья 31,7% продукции Экономика
12:15 Запад пользуется пандемией для давления на неугодные ему правительства - Лавров В мире
12:09 Товарооборот Беларуси и Китая возрос до $4,6 млрд Экономика
12:09 Демонстрации в ЕС и США обнажили системное неравенство в этих странах - Лавров В мире
12:08 Застройку под Минском, ремонт дороги и проект рекультивации грунтов обсудили на приеме у Турчина Регионы
12:00 Маркевич проведет 25 февраля в Кореличах прямую линию и выездной прием граждан Регионы
11:57 В Каменецком районе сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец женщину Происшествия
11:56 В Польше готовятся к новым ограничениям из-за резкого роста COVID-19 В мире
Все новости
Все новости
Экономика
24 февраля 2021, 13:05

Минпром в 2020 году снизил запасы готовой продукции более чем на Br65 млн

Петр Пархомчик. Фото из архива
Петр Пархомчик. Фото из архива

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минпром в 2020 году снизил запасы готовой продукции более чем на Br65 млн. Об этом сказал министр промышленности Петр Пархомчик перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В таких непростых условиях работы мы сумели сократить запасы готовой продукции на складах относительно 1 января 2020 года на Br65,2 млн и на Br304,6 млн относительно 1 июня прошлого года. Есть динамика и к началу, а также ко второй половине года", - сказал Петр Пархомчик.

По его словам, прошедший год был довольно сложный не только для Беларуси, но и для всех государств. "По итогам 2020 года большинство европейских стран просело на 6-10% по ВВП. Мы же одно из государств, которое снизило ВВП лишь на 0,9%. Наши предприятия находятся в тесной кооперации с мировыми брендами и компаниями, поэтому это отражалось на их работе. Они несли потери, связанные со срывом поставок сырья и комплектующих, сокращением заказов", - отметил министр.

Тем не менее предприятия системы Минпрома закончили 2020 год в штатном режиме: все конвейеры работали, продажи шли по заключенным контрактам. Ни одна подведомственная Министерству промышленности организация не была ликвидирована.

Своевременно и полностью выплачивалась заработная плата, которая по отрасли в среднем составила Br1186,2 (темп роста - 106,5%).

За год министерством выполнены такие ключевые показатели эффективности, как рентабельность продаж в промышленности - 7,4%, снижение затрат на производство и реализацию продукции - минус 1,5%, показатель по удельному весу отгруженной инновационной продукции в общем объеме поставленных товаров - 32,7%. Объем производства в прошлом году по Минпрому составил более Br13 млрд.

Петр Пархомчик рассказал, что прирост экспорта за второе полугодие - около 10%. Притом сработали на разных рынках - не только традиционных, но и стран дальнего зарубежья. "Мы сумели подписать крупный контракт на поставку самосвалов БЕЛАЗ в Индию. В 2021 году проводим здесь испытания шести машин класса грузоподъемности 220 т. В 2022-2023 годах поставим в эту страну 90 машин: 45 в 2022-м, 45 - в 2023 году. Это очень большой успех. БЕЛАЗ за этот рынок боролся почти 12 лет", - пояснил он. Министр подчеркнул, что африканский рынок очень интересный для всех производителей техники.

Прошлый год был успешным и для таких предприятий, как "Горизонт", который вместе с "Витязем" произвел 1,4 млн телевизоров. Хорошую работу продемонстрировал "Атлант". Все, что выпускалось, отгружалось потребителям. Есть и другие предприятия, которые отлично сработали в 2020 году, это МАЗ, МТЗ.

"Есть отдельные заводы, которыми нужно заниматься, это "Интеграл", "БелОМО", Минский электротехнический завод имени Козлова, станкостроительные предприятия. Все это есть в планах нашего развития, и, думаю, ситуация будет улучшаться, - сказал глава Минпрома. - Что касается убыточных предприятий, которые были в 2019 году, мы сократили их число на 18. Сейчас у нас таких 34. Из них большая часть сработала с прибылью от реализации".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство промышленности Пархомчик промышленность
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 24 февраля ослаб к трем основным валютам
Фото из архива Минпром планирует нарастить в 2021 году экспорт более чем на 10%
Фото из архива "Оршастройматериалы" за 2020 год увеличили объем производства на Br1,2 млн
Петр Пархомчик. Фото из архива Предприятия Минпрома в 2020 году экспортировали в страны дальнего зарубежья 31,7% продукции
Фото из архива Товарооборот Беларуси и Китая возрос до $4,6 млрд
Фото БУТБ БУТБ прорабатывает возможность экспорта белорусских пиломатериалов во Францию
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин провели телефонный разговор в развитие состоявшихся накануне переговоров
Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары
В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья
Скандинавский комфорт - от 2600 рублей за метр. Выбирайте квартиры в новостройках "Осло" и "Стокгольм" в Minsk World
Топ-новости
Сергеенко: в Беларуси созданы все возможности для развития творческой инициативы молодежи
Эксперты: встреча Лукашенко и Путина подтвердила стратегический характер отношений двух стран
Правило "золотого часа" при оказании медпомощи должно соблюдаться по всей стране - Петришенко
Большой проект поддержки тяжелобольных детей и их семей запущен в Беларуси
Маркевич проведет прямую телефонную линию 27 февраля
Застройку под Минском, ремонт дороги и проект рекультивации грунтов обсудили на приеме у Турчина
Государство в 2020 году выполнило все социальные гарантии - Червяков
В Лиде в 2021 году планируют удвоить объемы жилищного строительства
Дорожную карту по приведению досье на лекарства в соответствие с нормами ЕАЭС подписали в Беларуси
Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 25 февраля
За сутки в Беларуси зарегистрированы 972 пациента с COVID-19, выписан 861
Пархомчик: в Беларуси создан эффективный тандем промышленности и научного сообщества
Белорусская вакцина будет эффективна против мутаций SARS-CoV-2 - ученый
Ковалев: отрадно, что год начался с благоприятной для экономик встречи президентов Беларуси и России
Запад использует тематику прав человека как предлог для устранения власти в неугодных странах - Макей
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.