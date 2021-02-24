24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минпром в 2020 году снизил запасы готовой продукции более чем на Br65 млн. Об этом сказал министр промышленности Петр Пархомчик перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В таких непростых условиях работы мы сумели сократить запасы готовой продукции на складах относительно 1 января 2020 года на Br65,2 млн и на Br304,6 млн относительно 1 июня прошлого года. Есть динамика и к началу, а также ко второй половине года", - сказал Петр Пархомчик.

По его словам, прошедший год был довольно сложный не только для Беларуси, но и для всех государств. "По итогам 2020 года большинство европейских стран просело на 6-10% по ВВП. Мы же одно из государств, которое снизило ВВП лишь на 0,9%. Наши предприятия находятся в тесной кооперации с мировыми брендами и компаниями, поэтому это отражалось на их работе. Они несли потери, связанные со срывом поставок сырья и комплектующих, сокращением заказов", - отметил министр.

Тем не менее предприятия системы Минпрома закончили 2020 год в штатном режиме: все конвейеры работали, продажи шли по заключенным контрактам. Ни одна подведомственная Министерству промышленности организация не была ликвидирована.

Своевременно и полностью выплачивалась заработная плата, которая по отрасли в среднем составила Br1186,2 (темп роста - 106,5%).

За год министерством выполнены такие ключевые показатели эффективности, как рентабельность продаж в промышленности - 7,4%, снижение затрат на производство и реализацию продукции - минус 1,5%, показатель по удельному весу отгруженной инновационной продукции в общем объеме поставленных товаров - 32,7%. Объем производства в прошлом году по Минпрому составил более Br13 млрд.

Петр Пархомчик рассказал, что прирост экспорта за второе полугодие - около 10%. Притом сработали на разных рынках - не только традиционных, но и стран дальнего зарубежья. "Мы сумели подписать крупный контракт на поставку самосвалов БЕЛАЗ в Индию. В 2021 году проводим здесь испытания шести машин класса грузоподъемности 220 т. В 2022-2023 годах поставим в эту страну 90 машин: 45 в 2022-м, 45 - в 2023 году. Это очень большой успех. БЕЛАЗ за этот рынок боролся почти 12 лет", - пояснил он. Министр подчеркнул, что африканский рынок очень интересный для всех производителей техники.

Прошлый год был успешным и для таких предприятий, как "Горизонт", который вместе с "Витязем" произвел 1,4 млн телевизоров. Хорошую работу продемонстрировал "Атлант". Все, что выпускалось, отгружалось потребителям. Есть и другие предприятия, которые отлично сработали в 2020 году, это МАЗ, МТЗ.

"Есть отдельные заводы, которыми нужно заниматься, это "Интеграл", "БелОМО", Минский электротехнический завод имени Козлова, станкостроительные предприятия. Все это есть в планах нашего развития, и, думаю, ситуация будет улучшаться, - сказал глава Минпрома. - Что касается убыточных предприятий, которые были в 2019 году, мы сократили их число на 18. Сейчас у нас таких 34. Из них большая часть сработала с прибылью от реализации".-0-