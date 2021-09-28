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28 сентября 2021, 14:49

Минпром: в связи с новыми вызовами нужно уделять больше внимания кооперации

Фото из архива
Фото из архива

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с новыми вызовами нужно уделять больше внимания кооперации. Такое мнение высказал заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик во время торжественной церемонии открытия Белорусского промышленно-инновационного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Актуальность данного мероприятия очень высока. Мы видим, что условия, в которых приходится работать нашим предприятиям, нашим субъектам хозяйствования, усложняются. Перед нами возникают новые вызовы, поэтому очень важно уделять больше внимания возможностям кооперации, сотрудничеству, поиску новых партнеров, для того чтобы совместными усилиями развивать направление по производству той или иной техники, используя возможности друг друга, а также эффективно предлагать свою продукцию на рынках третьих стран. Данные мероприятия как раз таки дают нам такие возможности", - сказал Дмитрий Харитончик.

"Форум полноценно возрождается, мы видим положительную динамику по сравнению с прошлым годом, наблюдаем новые разработки, новые инновационные продукты, - отметил заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Щербаков. - Для Беларуси инновационное развитие - это приоритет. С 2006 года реализуются государственные программы инновационного развития. 15 сентября текущего года была принята четвертая такая госпрограмма".

По словам торгового представителя Российской Федерации в Беларуси Юрия Золотарева, Россия и Беларусь на всем протяжении своего существования в качестве суверенных государств являются наиболее тесными и близкими партнерами в торгово-экономической сфере. "Исторически сложившиеся производственные связи, относительно одинаковый уровень научно-технического развития, близость менталитетов, сходство нормативной базы, отсутствие языкового барьера в деловом общении во многом определяют позитивную картину нашего сотрудничества, в том числе в сфере промышленности. Наши страны являются не только наиболее активными членами Евразийского экономического союза, но в настоящее время уверенно идут по пути именно промышленной интеграции", - подчеркнул он.

"Белорусский инновационно-промышленный форум проводится с 1997 года. На текущий момент он является очень привлекательной площадкой для российских экспозиций. По всем выставочным мероприятиям, которые проходили в Беларуси в текущем году, данный форум - рекордсмен по числу российских компаний. Около 40 российских хозяйствующих субъектов принимают участие в составе выставочных экспозиций, также мы можем увидеть региональную экспозицию Московской, Волгоградской, Новосибирской, Оренбургской областей, а также Санкт-Петербурга", - констатировал Юрий Золотарев.

Белорусский промышленно-инновационный форум проходит в Минске с 28 по 30 сентября. Данное мероприятие - это сочетание международных специализированных выставок "ТехИнноПром", "Профсварка", "Химия. Нефть и газ", на экспозиции которых представлены технологии и инновации в промышленности, а также насыщенная деловая программа. Акцент форума традиционно базируется на современных новинках промышленной продукции, новых технологиях и развитии международных связей. Будут обсуждаться актуальные темы в сферах машиностроения, нефтехимии, сварочных и аддитивных технологиях, композитах и полимерах, а также средствах промышленной безопасности и инновационных научно-технических разработках.

Кроме белорусских предприятий представлены обширные экспозиции предприятий из России и Ирана. Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта на форуме представил коллективный стенд восьми экспортно-ориентированных петербургских организаций, которые занимаются производством инновационного оборудования и решений: станков лазерной обработки, пружин, радиооборудования широкого спектра, водонагревателей, оборудования громкоговорящей связи, приборов визуального оповещения, услуг по рекультивации и прочих специализированных услуг по контролю над загрязнением окружающей среды, теплоизоляционных материалов. На коллективной экспозиции Волгоградской области среди прочего представлены аддитивные технологии и производство новейших 3D- и 5D-принтеров.

Одна из компаний коллективной экспозиции Московской области, которая занимается решениями по автоматизации процесса сварки, на выставке представила самую популярную и востребованную модель сварочного робота CRP RH14-10-W. Роботы компании ориентированы на организации, чьи производственные процессы включают сварку, покраску, паллетирование, полировку, погрузо-разгрузочные работы, транспортировку и сортировку. Они призваны обеспечить повышение производительности предприятий, а также уменьшение их производственных затрат.

Экспозицию выставки "Химия. Нефть и газ", помимо постоянных участников предприятий концерна "Белнефтехим", дополнит коллективная экспозиция организаций нефтегазовой отрасли из Оренбурга. Генеральный партнер этой выставки - Гомельский химический завод. Предприятие специализируется на выпуске комплексных фосфорсодержащих удобрений, средств защиты растений, а также продукции неорганического синтеза.

Также в рамках Белорусского промышленно-инновационного форума - 2021 состоится 17-й конкурс сварщиков Беларуси. Традиционно актив конкурса составляют организации Минпрома, Минстройархитектуры, Минэнерго, Минобразования, МЖКХ, "Белнефтехима" и др.

Выставка проходит в столичном Футбольном манеже по адресу: пр.Победителей, 20/2, и будет работать с 10.00 до 18.00.-0-

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