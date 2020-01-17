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17 января 2020, 20:19

Минсельхозпрод Беларуси проведет переговоры с зарубежными коллегами в дни "Зеленой недели" в Берлине

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси проведет переговоры с зарубежными коллегами на полях 85-й международной выставки "Зеленая неделя - 2020" в Берлине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"Сегодня в церемонии открытия выставки принял участие руководитель ведомства Анатолий Хотько. В дни форума запланированы переговоры белорусской делегации с аграрными ведомствами Финляндии, Чехии, Узбекистана, Литвы, Грузии, Азербайджана и другие деловые встречи", - отметили в министерстве.

Кроме того, во время выставки состоится XII Берлинская конференция министров сельского хозяйства по теме "Пища для всех! Торговля как залог безопасного, разнообразного и стабильного питания". Белорусская делегация примет участие в работе пленарных заседаний и секционном заседании по теме "Торговля как залог глобальной продовольственной безопасности".

Выставка "Зеленая неделя" проводится в Германии с 1926 года, ее организатором является компания Messe Berlin GmbH. Это ведущая мировая выставка сельского хозяйства, на которой традиционно демонстрируется продукция пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, садоводства, технологии животноводства и птицеводства. Ежегодно "Зеленую неделю" и ее конгрессы посещают более 400 тыс. человек. Работа выставки продлится по 26 января.-0-

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