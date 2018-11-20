Минсельхозпрод до 10 января распределит тарифные квоты на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство поручило Министерству сельского хозяйства и продовольствия до 10 января 2019 года распределить 100% тарифных квот на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 ноября 2018 года №838, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Речь идет о квотах на ввоз свежей, охлажденной или замороженной свинины, свиного тримминга, замороженного обваленного мяса домашних кур и индеек.

Они будут распределены между зарегистрированными в областях и Минске юрлицами и ИП, которые до 30 декабря 2018 года заявят облисполкомам о потребности в использовании данных тарифных квот для выпуска продукции собственного производства. При этом будут также учитываться фактические объемы выпуска продукции предприятиями в предыдущие годы и загрузка мощностей. Облисполкомам нужно до 4 января 2019 года представить в Минсельхозпрод предложения о распределении между юрлицами и ИП частей тарифных квот.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с облисполкомами поручено анализировать состояние внутреннего рынка мясной продукции и поставок в 2019 году в Беларусь свинины и мяса птицы и информировать МИД об итогах данного анализа до 29 июля 2019 года и 28 января 2020 года. МАРТ будет заниматься выдачей лицензий на ввоз свинины и мяса птицы.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-