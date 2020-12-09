Минсельхозпрод до 5 января распределит квоты на ввоз свинины и мяса птицы

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия до 5 января распределит тарифные квоты на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы в 2021 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 декабря 2020 года №704, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Минсельхозпрод определится с объемами квот до 16 декабря 2020 года. До 5 января 2021 года министерство распределит их между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заявившими облисполкомам до 18 декабря 2020 года о потребности в использовании квот.

В случае неиспользования юрлицом или ИП части тарифной квоты на ввоз свинины и мяса птицы она перераспределяется Минсельхозпродом на основании предложений облисполкомов исходя из заявок бизнеса.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено заниматься выдачей лицензий на ввоз свинины и мяса птицы, Государственному таможенному комитету - обеспечивать ввоз в страну этой продукции на основании лицензий.-0-