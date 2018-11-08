Минсельхозпрод: экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года достигнет $100 млн

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции в Китай по итогам 2018 года составит около $100 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

На днях белорусская делегация приняла участие в открытии первой китайской выставки импорта в Шанхае (China International Import Expo), во время которой прошел международный экономический форум "Радужный мост". "Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц презентовал на данном форуме экспортный потенциал агропромышленного комплекса Беларуси в плане поставок на китайский рынок. По его словам, до конца текущего года экспорт белорусской сельхозпродукции в Китайскую Народную Республику достигнет $100 млн", - отметил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, который в составе белорусской делегации находится в Китае.

По итогам января-сентября этого года Беларусь поставила в Китай продовольствия на $52 млн. Лидирующие позиции в белорусском экспорте занимает молочная продукция, поставки которой по сравнению с аналогичным уровнем 2017 года выросли в 9 раз.

Белорусские продукты пользуются большим спросом в Китае. Это в очередной раз подтвердила и шанхайская выставка. "Наша экспозиция, на которой представлено большинство отечественных мясо-молочных предприятий, а также хлебобулочная продукция, очень популярна как среди обычных посетителей, так и представителей бизнеса", - сказал Алексей Богданов.

Сегодня белорусская делегация находится в китайском городе Чунцин, где торжественно встретили третий поезд с белорусской молочной продукцией, состоящий из 41 контейнера общим весом 1 тыс. 25 т . По словам начальника главного управления, уже начато формирование четвертого поезда. В ближайшее время планируется выйти на еженедельный график отправки поездов с белорусской сельхозпродукцией в Чунцин.

"Кроме того, сегодня состоялись переговоры в мэрии (г.Чунцин. - Прим. БЕЛТА), по итогам которых подписан контракт на поставку в 2019 году белорусско-китайской компании Sinoby Agriculture молочной продукции", - подытожил Алексей Богданов.-0-