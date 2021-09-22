Минсельхозпрод: экспорт картофеля из Беларуси значительно превышает импорт

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт картофеля из Беларуси значительно превышает импорт, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Ежегодно в Беларуси в хозяйствах всех категорий производится порядка 6 млн т картофеля, из них более 80% (около 5 млн т) в хозяйствах населения, около 1 млн т - в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Ежегодные объемы производства картофеля позволяют в полном объеме обеспечить потребности страны. На экспорт в январе-июле поставлено картофеля в объеме 99,3 тыс. т на $25,8 млн (на 15,2% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года), что в 3,6 раза превышает стоимостный объем импорта", - рассказали в пресс-службе.

По данным Национального статистического комитета, за январь-июль 2021 года ввезено в Беларусь 17,5 тыс. т картофеля (0,3% от всего производства в стране), из них 12% для производства чипсов. "Традиционно на первое полугодие приходятся наибольшие объемы импорта в связи с ввозом молодого картофеля из других стран (Азербайджан, Египет, Северная Македония, Пакистан), доля Украины в общем объеме составляет 30% (5,3 тыс. т). За январь-июль 2021 года в Украину вывезено 6,8 тыс. т картофеля", - пояснили в ведомстве. С начала массовой уборки картофеля урожая 2021 года (август-сентябрь) в Беларусь поступило 568 т клубней, основное направление использования - промышленная переработка.

К использованию на территории Беларуси допущено 184 сорта картофеля отечественной и зарубежной селекции различного целевого назначения (для производства замороженного, гарнирного картофеля, оладьев картофельных, жареного картофеля, полуфабриката "фри", чипсов и других целей). В структуре посадок картофеля 75% занимают сорта белорусской селекции и 25 % - иностранные.

Основные направления использования урожая 2021 года: семена - 185 тыс. т, промышленная переработка - 200 тыс. т, торговля, общепит (включая стабилизационные фонды) - 100 тыс. т, прочая реализация, включая экспорт - более 400 тыс. т. "Для гарантированного обеспечения населения свежей продукцией в межсезонный период года, ежегодно осуществляется закладка стабилизационных фондов в объемах, необходимых для бесперебойной торговли. Потребность торговых организаций в продовольственном картофеле составляет около 100 тыс. т, или 11% от производства в общественном секторе страны. Для сохранности получаемого урожая у производителей имеются картофелехранилища емкостью 775 тыс. т. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах имеется оборудование по предпродажной подготовке картофеля (очистка, сортировка, калибровка, мойка, сушка, фасовка в различные тары)", - отметили в Минсельхозпроде.

В период массовой уборки урожая сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства традиционно принимают активное участие в ярмарках, выездной торговле на специальных торговых площадках, где продукция реализуется напрямую от производителей. Традиционно осенние ярмарки стартуют в сентябре, об их проведении Мингорисполком уведомляет жителей столицы. Сельхозпроизводители реализуют картофель по оптовой цене Br0,5-0,6 за 1 кг.-0-