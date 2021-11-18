Минсельхозпрод: экспорт продовольствия по итогам года может превысить $6 млрд

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт продовольствия по итогам года, по прогнозам, может превысить $6 млрд. Об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если сохранится текущая динамика, то прогнозируется, что мы превысим ранее запланированную цифру в $6 млрд по экспорту продовольствия. Напомню, что в прошлом году было $5,8 млрд. А в 2025 году мы планируем подойти к цифре в $7 млрд. С учетом планов по росту производства и высокой конъюнктуры мирового рынка в ценовом сегменте предполагаем, что этой цифры мы с уверенностью достигнем. Основной тренд этой пятилетки - увеличение объемов производства молока, мяса, растениеводческой продукции, а также углубление переработки. То есть будет расти ассортимент поставляемых на экспорт товаров. У нас есть и стратегия, и программа по увеличению выхода готовой продукции с 1 т сырья", - сказал Алексей Богданов.

По итогам 9 месяцев текущего года экспорт белорусского продовольствия вырос на 12,6% и превысил $4,7 млрд. "Доля АПК в общей корзине белорусского экспорта составила практически 17%. География остается очень широкой: белорусское продовольствие поставляется в более чем 100 стран. Рост наблюдается по всем рынкам, в том числе РФ, хотя его доля в общем объеме экспорта продолжает снижаться в связи с диверсификацией поставок", - отметил замминистра.-0-

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