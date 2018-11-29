Минсельхозпрод и Россельхознадзор обсудили вопросы снятия ограничений с белорусских предприятий

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Иван Смильгинь провел переговоры с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) Сергеем Данквертом. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Стороны обсудили ситуацию по закрытым для поставок в Россию и поставленным на усиленный лабораторный контроль белорусским предприятиям и пришли к заключению о необходимости более скоординированной работы компетентных ведомств двух стран.
Также рассматривался вопрос снятия ограничений с отдельных белорусских предприятий.-0-
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