Минсельхозпрод и Россельхознадзор обсудили вопросы снятия ограничений с белорусских предприятий

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Иван Смильгинь провел переговоры с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) Сергеем Данквертом. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Стороны обсудили ситуацию по закрытым для поставок в Россию и поставленным на усиленный лабораторный контроль белорусским предприятиям и пришли к заключению о необходимости более скоординированной работы компетентных ведомств двух стран.

Также рассматривался вопрос снятия ограничений с отдельных белорусских предприятий.-0-