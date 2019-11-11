Минсельхозпрод не ожидает критической ситуации из-за неурожая гречки в России

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минсельхозпрод Беларуси не ожидает критической ситуации из-за неурожая гречки в России, сообщил сегодня на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем произвести не менее 10 тыс. т гречневой крупы и обеспечить наше население. Также есть переходящие остатки с прошлого года. С учетом того, что крупа постоянно завозится из России, Украины, не считаем, что будет какая-то критическая ситуация, - сказал Анатолий Хотько. - В России неурожай гречихи, что вызывает у населения определенное волнение, но ничего критического в этом нет".

По словам министра, в Беларуси на протяжении последних лет стабильная ситуация и по площадям сева гречихи, и по урожаю. Он отметил, что в дальнейшем возможна корректировка площадей с учетом потребностей рынка.

Что касается картофеля, в текущем году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах ожидается урожай около 1 млн т, а с учетом населения - порядка 6 млн т. "Мы не прогнозируем каких-то неожиданностей в обеспечении этим продуктом наших граждан. Кроме того, ежегодно порядка 300 тыс. т картофеля реализуем на экспорт. Думаю, в текущем году эта цифра будет выше. Это нормально, что мы обеспечиваем и себя, и соседей", - отметил Анатолий Хотько.-0-