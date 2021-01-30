Минсельхозпрод определил заготовителей и объемы закупок сельхозпродукции для госнужд на 2021 год

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия установило перечень заготовителей и объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2021 год. Это предусмотрено постановлением ведомства №3 от 25 января 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, в перечень заготовителей вошли 29 предприятий, в числе которых ОАО "Брестхлебопродукт", ОАО "Полоцкий комбинат хлебопродуктов", ОАО "Агрокомбинат "Скидельский", ОАО "Берестейский пекарь", ЗАО "Серволюкс Агро", ОАО "Глубокский комбикормовый завод", ОАО "Гроднохлебпром". Также постановлением определены объемы закупок зерна (пшеницы, ржи, проса, овса, гречихи и ячменя) на 2021 год для каждого заготовителя.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-