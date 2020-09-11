Минсельхозпрод предлагает обсудить изменения в закон о карантине и защите растений

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия предлагает обсудить проект закона "Об изменении закона Республики Беларусь "О карантине и защите растений". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Закон предлагается привести в соответствие с другими нормативными правовыми актами. Кроме того, проектом закона предусмотрено установление порядка формирования и ведения реестра субъектов оптовой торговли средствами защиты растений, а также требований к ним. "Ведение реестра позволит владеть информацией о таких организациях, в том числе о местах расположения их складских помещений. Возможно будет отследить договоры с компаниями-производителями и тем самым пресечь "серые схемы" поставки и реализации средств защиты растений, проверить наличие документов, подтверждающих качество, достоверность учета, соответствие упаковки и маркировки, установить факты нарушения условий хранения. Реестр также позволит преградить дорогу неблагонадежным фирмам и фирмам-однодневкам, пытающимся обойти законодательство ради прибыли", - заявили в Минсельхозпроде.

Ежегодно в Беларуси применяется более 9 тыс. т средств защиты растений на сумму более $200 млн. Поскольку эти товары очень востребованы, имеет место реализация контрафактных и не соответствующих требованиям средств, а также продажа без оригинальных сопроводительных документов от производителя. "Препараты, не соответствующие требованиям, представляют угрозу здоровью человека и окружающей среде, фитотоксичны по отношению к культуре (способны вызвать ожоги, угнетение и гибель растений), негативно влияют на следующие культуры севооборота, поскольку вредные химические вещества могут сохраняться в почве долгое время. Ведение реестра позволит предотвратить поступление таких средств и их реализацию в стране", - обратили внимание в Минсельхозпроде.

В ведомстве также отметили, что организации, использующие контрафактные пестициды, рискуют своей репутацией и могут понести серьезные финансовые затраты. А учитывая, что подделывают в основном дорогие и наиболее используемые препараты, теряется доверие к определенным брендам и их производителям, из-за чего страдают добросовестные участники рынка. Кроме того, торговля контрафактными средствами защиты растений имеет негативные социальные последствия, связанные с сокращением поступлений средств в государственный бюджет. "Для безопасности окружающей среды и здоровья человека очень важно, чтобы к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, планирующим осуществлять оптовую торговлю средствами защиты растений, были установлены определенные требования", - подчеркнули в министерстве.

"Продавец должен располагать полной и объективной информацией о реализуемых им средствах, порядке обращения с ними, условиях хранения, регламентах и дозе, так как неправильное применение может оказывать негативное влияние как на растения, так и на здоровье человека и окружающую среду в целом. Потому должны быть установлены требования о наличии в штате работника со специальным агрономическим, химико-технологическим или химическим образованием, знающим порядок обращения со средствами защиты растений", - считают в Минсельхозпроде. Кроме того, поскольку средства защиты растений в своем большинстве относятся к 2 и 3 классу опасности, специалисты считают необходимым предъявлять определенные требования к специальным помещениям для их хранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 20 сентября включительно.-0-