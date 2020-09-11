ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 11 сентября 2020
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:40 ФОТОФАКТ: Сбор урожая в садах Института плодоводства НАН Беларуси Регионы
13:34 Новый зал кикбоксинга по проекту "Смелый шаг" позволит подросткам совершенствовать свое мастерство Регионы
13:28 В Минске задержали двух парней, которые сорвали флаг с административного здания Происшествия
13:26 Минсельхозпрод предлагает обсудить изменения в закон о карантине и защите растений Экономика
13:20 Доллар и евро на торгах 11 сентября подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:19 Возбуждено уголовное дело по факту событий в центре Минска 6 сентября Происшествия
13:13 Беларусь и ЮНИСЕФ обсудили взаимодействие по страновой программе на 2021-2025 годы Политика
13:05 Опыт Беларуси по борьбе с коррупцией и отмыванием денег представлен в Праге Общество
12:52 В Осиповичах открыли детский дом семейного типа Регионы
12:46 В Беларуси подготовят предложения по системному развитию экспорта Экономика
12:43 Лукашенко ждет от ученых предложений по дополнительному использованию электричества Президент
12:43 НББ представит неизвестные страницы жизни Минска Культура
12:32 Более 30 многоэтажек планируют построить в новом микрорайоне Каменца Регионы
12:28 Белорусские гандболисты сыграют с россиянами на старте ЧМ Спорт
12:25 Лукашенко обращает внимание ученых на важность обеспечения гуманитарной безопасности государства Президент
12:20 Лукашенко: экономическая безопасность - это главная задача Президент
12:20 Представитель госсекретариата Ватикана посетит Беларусь 11-14 сентября Общество
12:18 Умеренно теплая погода будет способствовать уборочным работам - Белгидромет Общество
12:14 Лукашенко рассчитывает, что предложения ученых лягут в основу пятилетней программы развития Беларуси Президент
12:12 Пожар в порту Бейрута потушен В мире
12:10 Следствие возложило вину за ДТП в Березовском районе на водителя легковушки Происшествия
12:09 Ярмарка региональных инициатив пройдет в Славгороде 15 сентября Регионы
12:07 Лукашенко: жизнь не ролик из интернета, назад не отмотаешь Президент
12:05 Лукашенко ждет от ученых создания и продвижения новых точек роста для всей экономики Президент
12:05 Лукашенко попросил сделать науку более привлекательной для молодежи и предложил возможные решения Президент
12:04 Лукашенко: настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни Президент
12:01 Искусственный интеллект и беспилотные электромобили - что разрабатывают ученые Беларуси Технологии
11:59 Геополитическая турбулентность подталкивает Китай и Беларусь к более тесному сотрудничеству - мнение Политика
11:56 Перед Беларусью и Китаем стоят общие угрозы - Ян Цзюнь Общество
11:48 Белорусские банки направили в I полугодии около Br19,2 млн на оказание благотворительной помощи Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
11 сентября 2020, 13:26

Минсельхозпрод предлагает обсудить изменения в закон о карантине и защите растений

Фото из архива
Фото из архива

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия предлагает обсудить проект закона "Об изменении закона Республики Беларусь "О карантине и защите растений". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Закон предлагается привести в соответствие с другими нормативными правовыми актами. Кроме того, проектом закона предусмотрено установление порядка формирования и ведения реестра субъектов оптовой торговли средствами защиты растений, а также требований к ним. "Ведение реестра позволит владеть информацией о таких организациях, в том числе о местах расположения их складских помещений. Возможно будет отследить договоры с компаниями-производителями и тем самым пресечь "серые схемы" поставки и реализации средств защиты растений, проверить наличие документов, подтверждающих качество, достоверность учета, соответствие упаковки и маркировки, установить факты нарушения условий хранения. Реестр также позволит преградить дорогу неблагонадежным фирмам и фирмам-однодневкам, пытающимся обойти законодательство ради прибыли", - заявили в Минсельхозпроде.

Ежегодно в Беларуси применяется более 9 тыс. т средств защиты растений на сумму более $200 млн. Поскольку эти товары очень востребованы, имеет место реализация контрафактных и не соответствующих требованиям средств, а также продажа без оригинальных сопроводительных документов от производителя. "Препараты, не соответствующие требованиям, представляют угрозу здоровью человека и окружающей среде, фитотоксичны по отношению к культуре (способны вызвать ожоги, угнетение и гибель растений), негативно влияют на следующие культуры севооборота, поскольку вредные химические вещества могут сохраняться в почве долгое время. Ведение реестра позволит предотвратить поступление таких средств и их реализацию в стране", - обратили внимание в Минсельхозпроде.

В ведомстве также отметили, что организации, использующие контрафактные пестициды, рискуют своей репутацией и могут понести серьезные финансовые затраты. А учитывая, что подделывают в основном дорогие и наиболее используемые препараты, теряется доверие к определенным брендам и их производителям, из-за чего страдают добросовестные участники рынка. Кроме того, торговля контрафактными средствами защиты растений имеет негативные социальные последствия, связанные с сокращением поступлений средств в государственный бюджет. "Для безопасности окружающей среды и здоровья человека очень важно, чтобы к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, планирующим осуществлять оптовую торговлю средствами защиты растений, были установлены определенные требования", - подчеркнули в министерстве.

"Продавец должен располагать полной и объективной информацией о реализуемых им средствах, порядке обращения с ними, условиях хранения, регламентах и дозе, так как неправильное применение может оказывать негативное влияние как на растения, так и на здоровье человека и окружающую среду в целом. Потому должны быть установлены требования о наличии в штате работника со специальным агрономическим, химико-технологическим или химическим образованием, знающим порядок обращения со средствами защиты растений", - считают в Минсельхозпроде. Кроме того, поскольку средства защиты растений в своем большинстве относятся к 2 и 3 классу опасности, специалисты считают необходимым предъявлять определенные требования к специальным помещениям для их хранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 20 сентября включительно.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
законодательство природа
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Доллар и евро на торгах 11 сентября подешевели, российский рубль подорожал
Фото из архива В Беларуси подготовят предложения по системному развитию экспорта
Фото из архива Белорусские банки направили в I полугодии около Br19,2 млн на оказание благотворительной помощи
Александр Шумилин Шумилин: вклад отечественной науки в экономику значительно вырос за последние годы
Фото из архива Транзитные перевозки грузов по БЖД выросли в августе на 11%
Фото из архива В Беларуси услуги по налоговому консультированию оказывают 500 аттестованных специалистов
Главное
Выступает Александр Лукашенко "Развитие науки определяет будущее" - Лукашенко встретился в НАН с белорусскими учеными
В Беларуси почти 87 тыс. многодетных семей открыли счета по программе семейного капитала
Искусственный интеллект и беспилотные электромобили - что разрабатывают ученые Беларуси
"Это просто чудо!" Семья из Смолевичей выиграла квартиру в Минске благодаря покупкам в "Евроопт"
Топ-новости
Лукашенко: настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни
Лукашенко: экономическая безопасность - это главная задача
Представитель госсекретариата Ватикана посетит Беларусь 11-14 сентября
В Беларуси подготовят предложения по системному развитию экспорта
В Minsk World квартиры до 20% выгодней – для IT, учителей и медиков! Курс ниже банковского!
Просо в Беларуси убрано более чем с половины площадей
Новый зал кикбоксинга по проекту "Смелый шаг" позволит подросткам совершенствовать свое мастерство
Умеренно теплая погода будет способствовать уборочным работам - Белгидромет
В Беларуси выздоровели и выписаны 72 203 пациента с COVID-19
Беларусь подготовила предложения по восстановлению транспортного сообщения с Россией
Сложившаяся в Беларуси ситуация не отражается на отношениях с основными партнерами - БИСИ
В День города во всех районах столицы пройдут субботники
Кочанова: за любыми решениями государства стоят прежде всего люди и жизнь нашей страны
Возбуждено уголовное дело по факту событий в центре Минска 6 сентября
Православные верующие вспоминают день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.