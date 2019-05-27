Минсельхозпрод предлагает обсудить проект изменений в закон о прослеживаемости сельхозживотных

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси вынесло на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения", сообщает БЕЛТА.

Основная цель подготовки проекта документа - необходимость совершенствования закона с учетом практики его применения, а также приведения положений в соответствие с законодательными актами Таможенного союза. Согласно проекту закона расширяется перечень объектов, подлежащих идентификации, регистрации и прослеживаемости животных (стад) и продуктов животного происхождения. Также вводятся две информационные системы: "AITS-Прослеживаемость" и "AITS-Ветбезопасность", задача которых - обеспечить поступление в государственную инфосистему достоверных сведений об изготовителе животноводческой продукции, находящейся в обращении.

Исходя из правоприменительной практики, в проекте документа уточнены и скорректированы некоторые термины и их определения, а также введены новые. Например, скорректировано понятие "средства идентификации": их перечень дополняется ошейниками, ошейниками с микрочипом, ножным кольцом, крылометкой, таблом.

ГУ "Центр информационных систем в животноводстве" ведет государственную информационную систему, вносит изменения и дополнения в хранящуюся в ней информацию, оказывает на договорной основе услуги по идентификации и регистрации животных (стад). Проектом закона предусмотрено, что центр имеет право оказывать на договорной основе услуги по обучению работе в государственной инфосистеме лиц, ответственных за внесение информации в реестры и инфосистемы и за ее использование.

"В настоящее время идентифицировано и зарегистрировано в государственной информационной системе все поголовье крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и свиней, находящихся на животноводческих объектах Беларуси. Изготовители производят и реализуют продукты, полученные только от сельхозживотных, зарегистрированных в государственной инфосистеме. Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных (стад)", - говорится в комментарии к проекту закона.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 мая по 5 июня.-0-