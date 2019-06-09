Минсельхозпрод прогнозирует сумму контрактов на уровне не менее $100 млн по итогам "Белагро"

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма контрактов прогнозируется на уровне не менее $100 млн по итогам международной специализированной выставки "Белагро", заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, сообщает БЕЛТА.

"В прошлом году на около $100 млн были заключены договоры. Я думаю, в этом году должно быть заключение договоров (на сумму. - Прим. БЕЛТА) гораздо большую", - сказал Анатолий Хотько.

Белорусские компании отмечают более высокий спрос и интерес зарубежных партнеров к нынешней выставке, добавил Анатолий Хотько.

Международная специализированная выставка "Белагро-2019" прошла 4-9 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. Доверие к форуму ежегодно растет. В этом году участие принимали более 550 компаний из 29 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индия, Италия, Испания, Канада, Китай, Нидерланды, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.

Что касается поставок продукции животноводства в Россию, Анатолий Хотько отметил, что по дорожной карте, которая была согласована с Россельхознадзором в феврале, на 4 июня сняты ограничения по отдельным видам с 16-20 предприятий. "Мы хотели бы правильно, честно работать", - сказал он, добавив, что "перебить наше качество вряд ли кому удастся".

Белорусская продукция растениеводства и животноводства поставляется в 95 стран мира. В частности, по говядине страна входит в число 15 государств, которые имеют доступ на китайский рынок. Это свидетельствует о том, что предприятия соблюдают серьезные требования.-0-