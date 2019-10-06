Минсельхозпрод рассчитывает приблизить экспорт сыров к $1 млрд в 2020 году

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских сыров в 2020 году при нынешних темпах роста может приблизиться к $1 млрд. Такими ожиданиями поделился в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, сообщает БЕЛТА.

По словам Алексея Богданова, не один год белорусские сыроделы шли к тому, чтобы добиться высоких рейтингов своей продукции в мире. "По итогам прошлого года мы экспортировали сыров более чем 170 тыс. т. Это на 62% больше, чем 5 лет назад, - привел цифры представитель Минсельхозпрода. - Думаю, что в 2020 году мы подойдем к цифре экспорта сыров в $1 млрд в годовом эквиваленте".

Алексей Богданов отметил, что все предприятия данного направления экспортоориентированные. Они стараются максимально внедрять новейшие виды сертификаций, чтобы соответствовать мировым стандартам и быть вхожими на самые разные рынки.

Сегодня Беларусь поставляет сыры более чем в 20 стран мира, из них свыше 90% - страны постсоветского пространства, что объективно. "Но мы не стоим на месте и работаем над диверсификацией экспорта. Активно поставляем сыры в такие с траны Азии и Америки, как США, Канада, Саудовская Аравия, Ирак, Китай. Перспективы интересные. И продолжим работу в этом направлении", - отметил Алексей Богданов. Он подчеркнул: чтобы это стало возможным, проведена значительная модернизация - как ферм, на которых производится сырье, так и перерабатывающих предприятий.

Еще один важный фактор успеха этой продукции - традиции сыроварения, которые развивались долгие годы, в разные периоды истории страны. "И, безусловно, мы делаем ставку на новинки. Так, за 7 месяцев текущего года мы экспортировали моцареллы 500 тыс. т - и это больше, чем показатель целого прошлого года, в два раза", - привел пример Алексей Богданов.

Беларусь сегодня входит в топ 5 по большинству молочных товарных групп. Например, по маслу мы занимаем третью строчку в мировом рейтинге стран-экспортеров. По сухому обезжиренному молоку - пятую строчку. Что касается сыров и творога, Беларусь на четвертой позиции после стран объединенной Европы, Новой Зеландии и США.

Таким образом, по мнению Алексея Богданова, мясомолочная продукция и многие другие позиции белорусского экспорта в сельхозтоварном продовольствии - все это имеет большое значение для формирования образа Беларуси. "И в целом, я бы сказал, что лицо нашей страны - это качественный, безопасный, вкусный товар для любого человека", - заключил начальник главного управления ВЭД.

Также он поделился наработками по расширению рынков сбыта по другим товарным группам. Это и попытки сертифицировать белорусскую говядину на рынок Турции (есть вероятность, что до конца текущего года уже будут осуществлены первые поставки), и первая пробная партия аналогичного товара в Иран, куда не было поставок уже почти 7 лет. "Кроме того, наша делегация вернулась из Вьетнама, где мы активно работаем над тем, чтобы сертифицировать мясомолочню продукцию для этого рынка. Пока поставки туда идут через каналы свободных экономических зон. И занимаемся тем, чтобы открыть для поставок в Китай белорусский свекловичный жом, также пытаемся завершить сертификацию детского молочного питания", - добавил Алексей Богданов.-0-