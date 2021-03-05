Минсельхозпрод установил фиксированные цены на продукцию растениеводства для госнужд на 2021 год

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены фиксированные цены на сельскохозяйственную продукцию растениеводства урожая 2021 года, закупаемую для государственных нужд. Соответствующее постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия №17 от 2 марта 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, фиксированная цена (без НДС) за 1 т ячменя, который поставляется для продовольственных целей, составит Br250,96, фуражного - Br200,97, пивоваренного - Br380.

Стоимость пшеницы (в зависимости от класса) - от Br328,57 до Br410,28, фуражной пшеницы - Br259,98; ржи, поставляемой для переработки в муку, - Br255,96, фуражной ржи - Br205,39; овса для продовольственных целей (в зависимости от класса) - от Br188,06 до Br249,29, фуражного овса - Br150,69; гречихи, поставляемой для переработки в крупу (в зависимости от класса), - от Br487,66 до Br589,25.

В зависимости от класса цена 1 т проса для продовольственных целей - от Br186,92 до Br255,13; зерна кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов - Br261,85; маслосемян рапса для пищевых целей - Br919,78, для технических целей - Br892,32.

Стоимость 1 т сахарной свеклы установлена на уровне Br70,12/Br55,98 (кондиционная/некондиционная); початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения - Br430,35.

Также документом определены надбавки к фиксированным ценам при закупках для госнужд.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.-0-