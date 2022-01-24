Минсельхозпрод установил надбавки к ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 24 января 2022
Минск -10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:00 Лаппо: более 60 экстремистов и радикалов задержали на границе в 2021 году Общество
21:56 ЦИК ожидает высокую явку на референдуме по проекту Конституции Общество
21:52 Расчет на $15 млн: презентация Брестской области прошла на всемирной выставке в Дубае Регионы
21:50 Лаппо: обстановка на границе остается контролируемой и прогнозируемой Общество
21:45 Великобритания отменит самоизоляцию для непривитых от коронавируса туристов В мире
21:42 Поляков: как родитель со всей ответственностью подойду к референдуму Общество
21:24 "Белавиа" отменила рейс из Стамбула в Минск Общество
21:09 МАЗ предоставил новый автобус для тест-драйва в Бишкеке Экономика
20:59 Сенатор: обновление Конституции обеспечит стабильность нашего экономического развития Общество
20:56 Сборная Гамбии по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Африканских наций Спорт
20:51 Королевой студенчества Союзного государства стала студентка ВГТУ Виктория Воробьева Общество
20:25 Хоккеист Андрей Костицын продолжит карьеру в чемпионате Норвегии Спорт
20:17 "Великий камень" будет развивать сотрудничество с китайской компанией CATIC Экономика
20:07 Ладутько о референдуме: укрепив государственность и суверенитет, мы защищаем свою семью и бизнес Общество
20:01 Сладости с небезопасными синтетическими красителями обнаружили в Гомельской области Регионы
19:28 Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет вырастут с 1 февраля Экономика
19:25 В Доме дружбы состоялась церемония гашения почтовой марки к 30-летию белорусско-вьетнамских дипотношений Общество
19:20 Сенатор Виктор Ананич принял участие в диалоговой площадке с активом Краснопольского района Общество
19:06 Минсельхозпрод установил надбавки к ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения Экономика
19:02 Рейсы Turkish Airlines Минск-Стамбул отменены Общество
19:00 ЦИК: белорусы смогут досрочно отдать голос на референдуме по проекту Конституции Общество
18:57 Суд в Гомеле взыскал с транспортного предприятия компенсацию за причиненный детям вред Происшествия
18:46 Совмин утвердил план подготовки проектов постановлений правительства на 2022 год Общество
18:39 В Беларуси вводятся предельные максимальные отпускные и розничные цены на овощи и яблоки Экономика
18:31 Сочетание несочетаемого: в Витебске готовят выставку авторских работ лоскутного шитья Культура
18:15 Внеочередная сессия парламента созывается 27 января Президент
18:09 Нефедова: я пойду на референдум, а как иначе Общество
17:57 Комната православной культуры открылась в Могилевском кадетском училище Регионы
17:53 В Могилеве наградили лучших милиционеров по итогам 2021 года Регионы
17:48 В Минске выявлен факт служебной халатности при производстве кровельных работ Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
24 января 2022, 19:06

Минсельхозпрод установил надбавки к ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения

Фото из архива
Фото из архива

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия установило надбавки к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2022 году. Это предусмотрено постановлением Минсельхозпрода от 14 января 2022 года №1, сообщает БЕЛТА со ссылкой на a rel="nofollow" target="_blank" href="https://pravo.by/">Национальный правовой интернет-портал.

Размер надбавки за 1 кг коровьего молока базисной жирности, поставляемого организациям для производства молочных продуктов, составит Br0,1. За 1 кг молодняка крупного рогатого скота живым весом до 100 кг, закупаемого для выращивания, надбавка определена в размере Br1. При закупке шерсти овец организациями потребительской кооперации надбавка за 1 кг составит Br5,4, а овец живым весом для переработки мяса - Br2,9.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
продовольствие сельское хозяйство цены
Новости рубрики Экономика
Фото maz.by МАЗ предоставил новый автобус для тест-драйва в Бишкеке
Фото industrialpark.by "Великий камень" будет развивать сотрудничество с китайской компанией CATIC
Фото из архива Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет вырастут с 1 февраля
Фото из архива В Беларуси вводятся предельные максимальные отпускные и розничные цены на овощи и яблоки
Фото из архива Белстат: в экономике в IV квартале было занято 66,9% населения в возрасте 15-74 лет
Фото из архива Средняя зарплата в Беларуси в декабре составила Br1675,3
Главное
Лукашенко утвердил решение по охране госграницы
От борьбы с преступностью до фактов геноцида и ситуации в АПК. Лукашенко принял с докладом генерального прокурора
Лаппо: безопасность госграниц будет обеспечена, силы и средства для этого есть
Апартаменты в элитных домах "Гайд Парк" и "Сентрал Парк" от 2 952 BYN за м²!
Топ-новости
Лукашенко: никогда, пока я Президент, мы не допустим оккупации Беларуси
Лукашенко: обстановка на южных границах все время усложняется
Лукашенко ответил на угрозы и менторский тон представителей Госдепа США в адрес Беларуси
ЦИК: белорусы смогут досрочно отдать голос на референдуме по проекту Конституции
Внеочередная сессия парламента созывается 27 января
Лаппо: обстановка на границе остается контролируемой и прогнозируемой
Атмосферные фронты принесут в Беларусь осадки на этой неделе
В Доме дружбы состоялась церемония гашения почтовой марки к 30-летию белорусско-вьетнамских дипотношений
Студентка БГПУ: важно сохранять историческую память страны
Совмин утвердил план подготовки проектов постановлений правительства на 2022 год
Делать добро – просто. Белагропромбанк подвел итоги 4 лет проекта "Прикосновения"
Беларусь поддерживает решение ВАЗ о разработке рамочной конвенции по предотвращению пандемий
Совет ЕЭК утвердил повестку очной встречи премьер-министров стран ЕАЭС
Депутат: изменения Конституции нацелены на устойчивое, стабильное развитие и процветание Беларуси
БЖД: оформление электронных билетов на поезда временно недоступно
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.