Минсельхозпрод установил надбавки к ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия установило надбавки к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2022 году. Это предусмотрено постановлением Минсельхозпрода от 14 января 2022 года №1, сообщает БЕЛТА со ссылкой на a rel="nofollow" target="_blank" href="https://pravo.by/">Национальный правовой интернет-портал.

Размер надбавки за 1 кг коровьего молока базисной жирности, поставляемого организациям для производства молочных продуктов, составит Br0,1. За 1 кг молодняка крупного рогатого скота живым весом до 100 кг, закупаемого для выращивания, надбавка определена в размере Br1. При закупке шерсти овец организациями потребительской кооперации надбавка за 1 кг составит Br5,4, а овец живым весом для переработки мяса - Br2,9.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.-0-