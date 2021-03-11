Минсельхозпрод установил размер удешевления семян в 2021 году

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия установило размер удешевления стоимости (не более 50% от уровня цен, сложившихся в предыдущем году в среднем по стране) семян в 2021 году. Соответствующее постановление №16 от 26 февраля 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Удешевление касается оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений (по видам и репродукциям), произведенных и реализованных научными организациями Национальной академии наук Беларуси, которые занимаются исследованиями в области аграрных наук. Также элитных семян сельхозрастений (по видам и репродукциям), произведенных и реализованных элитпроизводящими организациями.

Кроме того, документом установлены объемы семян сельскохозяйственных растений, стоимость которых подлежит удешевлению.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-