Минсельхозпрод утвердил инструкцию об оплате труда работников

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило инструкцию о порядке расчета планового фонда оплаты труда работников бюджетных организаций государственной ветеринарной службы, а также госучреждений, подчиненных Минсельхозпроду. Соответствующее постановление №6 от 5 февраля 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Инструкция разработана для обеспечения единых подходов при расчете планового фонда оплаты труда работников бюджетных организаций в соответствии с указом от 18 января 2019 года №27 и другими нормативными правовыми актами, регулирующими условия оплаты.

В документе прописаны общие положения инструкции, особенности определения окладов, надбавок и доплат по вакантным должностям служащих (профессиям рабочих), расчет планового фонда оплаты труда, а также определение планов средств для стимулирующих и компенсирующих выплат.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-