Минсельхозпрод утвердил план проведения осенних полевых работ

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило рабочий план проведения осенних полевых работ в сельскохозяйственных организациях Беларуси в 2019 году. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, площадь сева озимых культур на зерно должна составить 1,731 млн га, из них 1,345 млн га - озимые зерновые на зерно, 385,5 тыс. га - крестоцветные (в том числе 352,6 тыс. га озимого рапса на зерно). Площадь сева озимых на зеленый корм составит 314,9 тыс. га.

Потребность в семенах зерновых культур под озимый сев оценивается в 400 тыс. т, из них в основной фонд - 333,3 тыс. т, в страховой - 66,7 тыс. т. Семян крестоцветных на зерно необходимо 2,345 тыс. т, в том числе озимого рапса - 2,11 тыс. т.

Для проведения работ потребуется 346,9 тыс. т минеральных удобрений (43,9 тыс. т азотных, 98,5 тыс. т фосфорных и 204,5 тыс. т калийных). Потребность в дизтопливе оценивается в 257,1 тыс. т, в бензине - 16,2 тыс. т.

Витебская и Могилевская области начнут озимый сев зерновых 3 сентября, Минская - 5 сентября, Гродненская - 6 сентября, Брестская - 8 сентября, Гомельская - 9 сентября, завершить его планируется 2 октября. Сев озимых крестоцветных на зерно предполагается завершить до 30 августа.-0-