Минсельхозпрод: в госреестр сортов для промышленного возделывания включены 184 сорта картофеля

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодня в государственный реестр сортов для промышленного возделывания включены 184 сорта картофеля, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления растениеводства - начальник управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА."На сегодня в государственный реестр сортов для промышленного возделывания включены 184 сорта картофеля, в том числе 53 сорта отечественной селекции различного целевого назначения: для приготовления картофеля фри, чипсов, замороженного картофеля, гарнирного и так далее. Более 2,6 тыс. сортов и гибридов овощных и бахчевых культур, из них 260 отечественной селекции. Также 432 сорта плодовых и ягодных культур, из них 319 отечественной селекции", - сказала Татьяна Карбанович.По ее словам, этот реестр постоянно пополняется, обновляется. "Те сорта, которые уже не актуальны, исключаются, новые, наиболее интенсивные - включаются", - добавила она.-0-