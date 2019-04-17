Минсельхозпрод ведет постоянные переговоры о поставках сельхозпродукции в Россию - Хотько

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси ведет постоянные переговоры с Россельхознадзором и Минсельхозом России по вопросам поставок сельхозпродукции. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько во время V Экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас идет переговорный процесс в напряженном, но нормальном режиме. Мы договорились в ближайшее время встретиться с российским министром, провести совместную коллегию. Там продолжим обсуждение проблемных вопросов, - сказал министр. - У нас тесные, практически ежедневные контакты и с Россельхознадзором, и с Минсельхозом России".

В частности, Анатолий Хотько и глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев 15 апреля провели встречу в Москве. Обсуждались вопросы укрепления сотрудничества Беларуси и России в аграрной сфере.

Кроме того, 16 апреля прошли переговоры с Россельхознадзором в формате видиоконференции, на которых в том числе обсуждался вопрос возможности приезда инспекции из России для проверки белорусских производителей яблок и груш. "Сегодня будем ждать ответа", - добавил министр. Ранее Россельхознадзор объявил о запрете ввоза яблок и груш из Беларуси.-0-

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