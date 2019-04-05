Минсельхозпрод: во время посевной ведется постоянный мониторинг состояния сельхозтехники

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия во время весенней посевной кампании ведет постоянный мониторинг состояния сельскохозяйственной техники, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода Станислав Карпович.

"В конце каждого рабочего дня мы получаем полную информацию по всем тракторам, почвообрабатывающим посевным агрегатам и машинам для обработки почвы. Ведется постоянный мониторинг. Ежедневно проводится селекторное совещание с облсельхозпродами, Министерством промышленности, предприятиями Минпрома, а также ремонтно-обслуживающими и агросервисными организациями. Разбираются и устраняются причины простоя каждого агрегата, принимаются меры по восстановлению, а если это невозможно, выдается техника на замену", - сказал Станислав Карпович.

В весенней посевной кампании задействовано 18 тыс. тракторов, около 4 тыс. почвообрабатывающих посевных агрегатов. Всего в Беларуси 40 тыс. тракторов, они задействованы также на других видах работ, в частности на обслуживании животноводческих ферм. "Уровень готовности по тракторам у нас на сегодня 93%, по почвообрабатывающим посевным агрегатам - 95%", - отметил начальник главного управления.

Как сообщалось, в этом году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн га (в том числе 878,9 тыс. га ранних яровых). По данным на 5 апреля, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны в Беларуси на площади 436,1 тыс. га (49,6% плана). Наиболее быстрыми темпами работы традиционно идут в южных регионах: в Брестской области эти культуры посеяны на 90,9% площадей, в Гомельской - на 76,1%. В Гродненской области сев проведен на 58,2% запланированных площадей, Минской - на 51,1%, Могилевской - 25,9%, Витебской - 12,9%. Почва под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовлена на 605,7 тыс. га (68,9% плана).-0-