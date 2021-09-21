Минск и Баку готовятся провести заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

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21 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Гурьянов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Ульви Бахшалиевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития белорусско-азербайджанских отношений в экономической, политической и гуманитарной сферах, взаимодействие Минска и Баку на международных площадках.
Особое внимание стороны уделили рассмотрению хода подготовки к очередному заседанию межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.-0-