Минск и Москва находят общий язык по поставкам белорусской продукции в РФ - Брыло

9 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. Минск и Москва находят общий язык по проблемным вопросам поставок белорусской продукции в Россию.

Об этом сегодня в эфире СТВ заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Брыло отметил позитивную динамику переговорного процесса. "Мы находим общий язык, - сказал он, характеризуя последние встречи с российскими коллегами. - Сейчас идет неплохой диалог". Он перешел в спокойное конструктивное русло, добавил замминистра.

В ближайшее время министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько посетит Россию, где встретится с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. На встрече, проинформировал замминистра, будем продолжен диалог по поводу поставок белорусских предприятий.

Замминистра напомнил, что в мае представители Генерального директората по здравоохранению и безопасности продовольствия Европейской комиссии провели аудит белорусской системы контроля производства пищевых продуктов. Аудиторы также посетили молочные, мясные, рыбные предприятия, сырьевые зоны и дали положительную оценку увиденному. В ближайшее время в Минсельхозпроде ожидают официального пакета документов по итогам работы миссии. Все это идет Беларуси в плюс, служит очередным подтверждением качества ее товаров, убежден Игорь Брыло. В Европу Беларусь поставляет молочную продукцию, лен, рапсовое масло. Страна рассчитывает расширить свое присутствие на этом рынке, получить европейские сертификаты для большего числа предприятий.

Еще одним стратегическим рынком для белорусских аграриев замминистра назвал Китай. Сертификаты на поставки в КНР получили 54 молочных предприятия, два мясокомбината, пять крупнейших птицефабрик. В прошлом году экспорт сельхозпродукции в эту страну вырос в четыре раза до $82 млн. За четыре месяца этого года Беларусь поставила в Китай продукции на примерно $22 млн, темп роста достигает примерно 125% к уровню 2018-го. В Минсельхозпроде рассчитывают, что годовой объем экспорта превысит $100 млн.-0