Минск инициировал рассмотрение Советом ЕЭК отмены запрета на ввоз в Россию белорусских груш

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск инициировал рассмотрение Советом Евразийской экономической комиссии отмены запрета на ввоз в Россию белорусских груш. Эту тему обсудят на очередном заседании Совета ЕЭК под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко, которое пройдет 21 февраля в Москве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.

"По инициативе белорусской стороны будет рассмотрен ход работы по устранению барьеров на внутренних рынках ЕАЭС, в частности отмены запрета на ввоз в Россию белорусских груш. Ранее, в течение 2019 года, Беларусь на площадке ЕЭК уже добилась отмены аналогичных запретов по молочной продукции, говядине на кости, шампиньонам и яблокам", - отметили в правительстве.

На заседании планируется обсудить вопросы таможенного и технического регулирования, внешнеторговой политики, в том числе внедрения в ЕАЭС системы таможенного транзита, основанной на использовании спутниковых навигационных пломб, с учетом успешного пилотного проекта в Беларуси.

Особое внимание будет уделено вопросам подготовки Евразийского экономического форума, который впервые пройдет в 2020 году, в связке с заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Предварительно согласовано его проведение во второй половине мая в Минске.

Члены Совета ЕЭК также обменяются мнениями о ходе работы над проектом Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. "Включение в данную работу непосредственно вице-премьеров способствовало существенной минимизации разногласий. Документ находится в высокой степени готовности и может быть принят президентами на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета", - сообщили в белорусском правительстве.-0-