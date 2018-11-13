Минск заинтересован в активизации переговоров по созданию турецкого банка в Беларуси

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в активизации переговоров по созданию в стране турецкого банка. Об этом сегодня сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович полагает, что страны могли бы существенно активизировать сотрудничество в банковской сфере. Речь идет о совершенствовании систем расчетов, а также появлении в Беларуси турецкого банка. Некоторые шаги на этом пути уже сделаны. "Первое "сватовство" уже состоялось. Хотелось бы, чтобы этот процесс был более динамичным", - сказал Михаил Мясникович, предложив содействовать тому, чтобы группы специалистов собрались для очередного раунда переговоров.

В свою очередь Бинали Йылдырым затронул вопрос перехода на расчеты в национальных валютах. Турецкий Ziraat Bank интересуется Банком Москва-Минск. "Знаю, что было преодолено большое расстояние в осуществлении этого процесса. Продолжается оценочная работа. Надеюсь, что мы достигнем положительного результата", - подчеркнул он.

Банк Москва-Минск является значимым игроком на банковском рынке Беларуси с точки зрения обслуживания корпоративного бизнеса. В банке обслуживается более 10 тыс. юридических лиц. Он также постоянно входит в топ-3 основных участников торгов на валютно-фондовой бирже. Акционерами банка являются Национальный банк Беларуси (более 99%) и ОАО "Паритетбанк".-0-

Фото Рамиля Насибулина