Минская и Архангельская области будут сотрудничать в АПК и строительстве

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Архангельская область рассчитывает сотрудничать с Минской областью в сферах строительства жилья, образования и АПК. Об этом заявил губернатор российского региона Игорь Орлов сегодня на встрече с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть ряд государственных программ по строительству жилья для жителей Архангельской области, речь о сотнях тысяч квадратных метров. Хотим, чтобы к нам пришли белорусские партнеры с опытом строительства в ряде регионов России. Также рассчитываем наращивать объемы сотрудничества в агропромышленной сфере: сельхозпродукция для севера очень важна. Перспективно развитие отношений в области образования, поскольку установление контактов между молодыми людьми, сохранение их творческих порывов и организация площадки для совместной деятельности - залог нашего будущего успеха", - сказал Игорь Орлов.

Игорь Орлов и Александр Турчин

Также он предложил создать в Архангельской области торговый дом, чтобы организовать поставки в регион мясной продукции из Беларуси. Это позволит убрать посредников и улучшить сотрудничество.

Александр Турчин предложил разработать дорожную карту сотрудничества и подписать ее осенью на Форуме регионов Беларуси и России. Перспективными направлениями развития взаимодействия регионов он назвал обмен опытом в сфере IT, медицины и научных технологий.

Между Минской и Архангельской областью налажено межрегиональное сотрудничество. По итогам 2019 года товарооборот составил примерно треть от товарооборота Беларуси и этого российского региона (31%, или $14,2 млн). В Архангельскую область экспортируется продукция машиностроения и продовольственные товары (мясо птицы, сахар). Импортируются преимущественно древесная целлюлоза, бумага, картон, машины и аппараты для электрической, лазерной и другой пайки, электрические аккумуляторы.-0-

Фото газеты "Минская правда"