Минская и Ташкентская области подписали соглашение о сотрудничестве в социальной сфере

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миноблисполком и хокимият Ташкентской области во время Форума регионов Беларуси и Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве в социальной сфере. Подписи под документом поставили заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук и заместитель хокима хокимията Ташкенской области Джамшид Абдусаламов, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Рогащук

Как отметил Николай Рогащук, сотрудничество двух регионов развивается успешно. "За последний год, если посчитать все визиты, которые осуществлялись с Ташкентской областью, состоялось около десятка встреч как между представителями областной власти, так и между бизнесменами. Минская область с Ташкентской создали совместное предприятие "Здравушка-Ташкент" по строительству молочно-товарной фермы и завода по переработке молока, учредителем выступило ОАО "Здравушка-милк". В Узбекистане открыты магазины легкой промышленности нашего производителя ООО "Марк Формэль", успешно поставляются самосвалы БелАЗ. Товарооборот между Минской и Ташкентской областями только за первые 5 месяцев этого года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

Соглашение предусматривает обмен опытом и учебно-методической документацией по организации образовательного процесса учреждений дошкольного, общего среднего, профессионально-технического образования, а также дополнительного образования взрослых. Стороны договорились проводить совместные конференции, семинары и проекты, содействовать публикации статей и материалов в информационно- и научно-методических изданиях о совершенствовании образовательного процесса. Запланирован обмен группами педагогов и руководящих работников.

Ожидается развитие взаимодействия между регионами в сфере здравоохранения в части обмена опытом для повышения квалификации врачей.

Что касается спорта и туризма, то стороны договорились принимать участие в туристических выставках и организовывать рекламные туры по достопримечательностям Минской и Ташкентской областей для представителей туристических предприятий и средств массовой информации.

В сфере культуры взаимодействие будет установлено через развитие прямых контактов между организациями - музеями, театрами, художественными коллективами, библиотеками, центрами культуры и досуга. Профессиональные и любительские коллективы будут участвовать в фестивалях, конкурсах, праздниках и других мероприятиях регионов. Запланирован обмен художественными выставками, организация гастролей профессиональных театров.

Соглашение вступает в силу с момента подписания и заключено сроком на пять лет.-0-