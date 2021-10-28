Минская региональная таможня за 9 месяцев перечислила в бюджет свыше Br4 млрд

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская региональная таможня за 9 месяцев 2021 года перечислила в республиканский бюджет свыше Br4 млрд, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Эта сумма составляет более 53% общих доходов по системе таможенных органов страны. "Несмотря на экономическую и эпидемическую ситуацию, в отчетном периоде наблюдается увеличение количества экспортных партий товаров. С начала года оформлено свыше 98 тыс. экспортных деклараций на товары, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказали в Минской региональной таможне по итогам собрания, посвященного результатам работы за 9 месяцев.

За январь - сентябрь выявлено свыше 3,2 тыс. административных таможенных правонарушений, возбуждено 26 уголовных дел, большая часть из которых связана с незаконным перемещением через таможенную границу наркотических средств и психотропных веществ, а также незадекларированных наличных денег в крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 13 кг наркотиков и психотропов, прекурсоров.-0-