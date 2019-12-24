"Минскэнерго" поставят оборудование для строительства пиково-резервных энергоисточников из Швеции

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня подписан контракт на поставку оборудования между РУП "Минскэнерго" и шведской компанией Siemens Industrial Turbomachinery AB по итогам проведенного открытого конкурса, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

Контракт на поставку оборудования для строительства пиково-резервных энергоисточников подписали руководители "Минскэнерго" и Siemens Industrial Turbomachinery AB. В мероприятии также приняла участие посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

Строительство пиково-резервных энергоисточников РУП "Минскэнерго" осуществляется в соответствии с комплексом мероприятий по интеграции БелАЭС в объединенную энергетическую систему страны. Компания Siemens Industrial Turbomachinery является одним из крупнейших поставщиков оборудования для нужд энергетического сектора и промышленных предприятий Беларуси и имеет значительный опыт взаимодействия со страной в части сервиса и участия в модернизации энергосистемы.

Специалисты РУП "Минскэнерго" проделали большой объем работы по выбору надежного поставщика оборудования на данные объекты. Контракт, который был подписан, предполагает поставку оборудования комплекта пиково-резервного энергоисточника, а также оказания сопутствующих услуг.

Пиково-резервные энергоисточники будут построены на действующей станции с целью поставки электроэнергии в сеть в случае нештатных ситуаций. Резервные мощности создаются за счет установки быстродействующих газотурбинных установок и газопоршневых агрегатов, которые могут выдать электроэнергию в сеть в течение 15 минут.-0-