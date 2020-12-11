Минский автомобильный завод представил новинки техники на выставке БНТУ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод представил новинки техники на выставке, приуроченной к 100-летию Белорусского национального технического университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

На выставке МАЗ показал новинки автотехники, которые разработаны с участием специалистов - бывших выпускников БНТУ: низкопольный пассажирский автобус МАЗ-303, седельный тягач МАЗ-5440М9 и автомобиль с изотермическим кузовом МАЗ-Купава 478800.

Автобус МАЗ-303 оборудован турбодизельным двигателем класса Евро-5 мощностью 210 кВт. В салоне с комфортом вмещается до 110 пассажиров. Салон выполнен по европейским стандартам. Высота подножки - всего 32 см, а для людей на колясках установлена выдвижная платформа с электроприводом. Среди новшеств - USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений. За комфортный климат отвечают пять отопителей и кондиционер. Место водителя - удобное и высокотехнологичное. Камеры в кабине обеспечивают 100-процентный обзор внутри и вокруг автобуса.

Новая модель седельного тягача МАЗ-5440М9 с колесной формулой 4х2 отличается современным дизайном и применением передовых конструкторских и технологических решений. "В тягаче существенно улучшена эргономика рабочего места и отдыха водителя. Большое значение уделено повышению уровня активной и пассивной безопасности и эффективности перевозок. В автомобиле просторная двухместная кабина с высокой крышей и двумя спальными местами, с системами кондиционирования и отопления. Седельный тягач оборудован двигателем экологического класса Евро-6 мощностью 476 л.с.", - рассказали в пресс-службе.

Автомобиль с изотермическим кузовом МАЗ-Купава 478800 на базе шасси МАЗ-4371N2-540-010, полной массой 10,1 тыс. кг, предназначен для перевозки грузов, требующих особых температурных условий. Холодильное оборудование позволяет эксплуатировать авто для транспортировки как продуктов питания глубокой заморозки (минус 20 градусов), так и продуктов, требующих более высоких температур. На автомобиле установлен двигатель экологического класса Евро-5.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-